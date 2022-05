Cristiana Oliveira relembra momentos de terror durante gravação de ‘Pantanal’

Cristiana de Oliveira, a Juma da primeira versão de “Pantanal”, revelou momentos de terror que viveu durante as gravações da novela em 1990.

A contratada da extinta TV Manchete, na época, revelou ter sido atacada por um jacaré.

“Estávamos em uma fazenda no meio do Rio Negro, e lá era uma fazenda de gado, e tinha aquele pasto vasto. Não era uma coisa da floresta como conheço hoje. Tinha menos perigo nesse sentido”, iniciou.

“E eu estou lá, de Juma, com aquele jeito dela, com a perna aberta, com um negócio de madeira no meio… E limpando o peixe. E o Marcos Winter aqui do lado… aí, estou lá, tranquila, gravando, daqui a pouco, Tibério grita: ‘Crica, o jacaré’. Só faço assim e vem o olhinho do jacaré, para poder atacar, comer o peixe, só que minha mão ia junto. Esse foi o maior perigo”, disse.