DIAS QUENTES

Fragrâncias, hidratantes e protetor solar aparecem entre as opções para manter o frescor e o conforto durante os dias mais quentes.

Com a chegada do Verão Amazônico, o calor intenso e a alta umidade fazem muitas pessoas buscarem produtos que ofereçam mais frescor e conforto. Por isso, fragrâncias leves e texturas que não pesam na pele ganham espaço na rotina durante os dias de temperaturas elevadas.

Nesse cenário, a Natura reúne opções que combinam ingredientes da biodiversidade brasileira com fragrâncias cítricas, aquáticas, frutadas e aromáticas. Além disso, a seleção inclui produtos para banho, hidratação, perfumação e proteção solar.

Segundo a perfumista Verônica Kato, a temperatura interfere diretamente na forma como percebemos os cheiros. Assim, notas leves e energizantes podem contribuir para uma percepção prolongada de frescor.

A seguir, confira 10 produtos que podem acompanhar a rotina nos dias mais quentes.

1. Kaiak Aventura Intensa Masculino

Com 100 ml e preço sugerido de R$ 199,90, a fragrância combina frescor com notas aromáticas e amadeiradas. Além disso, a composição busca inspiração na força e no frescor das cachoeiras brasileiras, criando uma opção voltada para quem gosta de fragrâncias marcantes.

2. Kaiak Aventura Intensa Feminino

Também com 100 ml e preço de R$ 199,90, a versão feminina reúne notas florais, frutais e aquosas. Dessa maneira, a fragrância apresenta uma proposta vibrante e energizante, especialmente para quem procura frescor no dia a dia.

3. Ekos Frescor Banho de Cheiro Flor de Vindicá

O frescor de 150 ml custa R$ 129,90 e tem a flor de vindicá como protagonista. Ao mesmo tempo, a composição reúne violeta selvagem, jasmim e lírio-do-vale, formando um aroma floral e aquoso. Segundo a Natura, a fragrância possui fixação de até 10 horas.

4. Natura Ekos Frescor Hortelã-Pimenta

Por R$ 129,90, o frescor de 150 ml combina hortelã-pimenta, sândalo e almíscar. Com essa combinação, a fragrância ganha um perfil aromático, amadeirado e revigorante. Além disso, a Natura informa que a fixação pode chegar a 10 horas.

5. Frescor Deo Colônia Pitanga Ekos

A fragrância de 150 ml custa R$ 129,90 e combina folhas de pitanga com notas de frutas frescas. Assim, o resultado é uma perfumação tropical, vibrante e leve, que pode acompanhar a rotina sem pesar nos dias de temperaturas elevadas.

6. Body Splash Tododia Manga Rosa e Água de Coco

Com 200 ml e preço sugerido de R$ 93,90, o body splash combina o toque adocicado da manga rosa com a leveza da água de coco. Por isso, a opção aposta em uma perfumação refrescante e confortável para os dias quentes.

7. Protetor Solar Bifásico FPS 30 Natura Solar

O produto custa R$ 148,90 e conta com fórmula bifásica, que ganha textura fluida após ser agitada. Além da proteção contra os raios UVA e UVB, a composição reúne manteiga de cacau e óleo de girassol. Segundo a marca, o produto também nutre e hidrata a pele por até 12 horas.

8. Sabonete em Barra Puro Vegetal Cremoso Ekos Banho de Cheiro

Por R$ 45,90, o sabonete pode entrar logo no início do ritual de cuidados. Feito com óleos 100% vegetais, ele promove a limpeza da pele e, ao mesmo tempo, deixa uma fragrância durante o banho.

9. Creme Sorbet Tododia Manga Rosa e Água de Coco

O hidratante corporal de 400 ml custa R$ 78,90 e tem textura leve. Além disso, combina notas frutais e florais e conta com nutrição prebiótica. Segundo a marca, a fórmula refresca e acalma a pele, enquanto ajuda no ressecamento provocado pelo sol, pelo mar e pela piscina.

10. Esfoliante Corporal em Pó Ekos Açaí

Com textura em pó, o produto promove uma esfoliação suave e eficaz. Dessa forma, ajuda a deixar a pele mais macia, uniforme e aveludada. Ao mesmo tempo, a fórmula preserva a hidratação natural e auxilia no combate ao ressecamento.

Dica para os dias quentes

Para Verônica Kato, perfumista exclusiva da Natura, fragrâncias com notas cítricas, florais frescas, frutadas, aquáticas e aromáticas podem proporcionar uma percepção maior de frescor em ambientes quentes e úmidos.

Além disso, a perfumista recomenda reaplicar o body splash ao longo do dia. Dessa forma, é possível renovar a sensação de perfumação e manter uma experiência mais refrescante durante a rotina.

Os produtos estão disponíveis no e-commerce da Natura, nas lojas físicas e com Consultoras de Beleza Natura.

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