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Aposta de bolão feita em Fortaleza acertou as seis dezenas; próximo concurso acontece na terça-feira (11)

Publicado em 09 de agosto de 2026

Por EM TEMPO

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O resultado da Mega-Sena já saiu. Uma aposta de um bolão com 100 cotas, feita no bairro Aldeota, em Fortaleza (CE), acertou as seis dezenas do concurso e levou o prêmio acumulado de R$ 164.895.645.

Os números sorteados foram:

02 – 05 – 10 – 35 – 40 – 53

A aposta vencedora foi feita em um bolão com 100 cotas. Com o acerto das seis dezenas, o grupo ficou com o prêmio principal da Mega-Sena.

Veja quanto pagou a Mega-Sena

Além do prêmio principal, outras apostas também acertaram parte das dezenas sorteadas.

Ao todo, 246 apostas acertaram cinco números e vão receber R$ 22.927,51 cada.

Já 13.158 apostas acertaram quatro dezenas e terão direito a um prêmio de R$ 706,56 cada.

Quando será o próximo sorteio?

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira (11). Para o concurso, a Caixa estima um prêmio de R$ 3,5 milhões.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Resultado Mega-Sena

Confira novamente as dezenas sorteadas:

02, 05, 10, 35, 40 e 53.

Para consultar os resultados oficiais e outras informações sobre os sorteios, acesse o portal de loterias da Caixa.