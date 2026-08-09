O resultado da Mega-Sena já saiu. Uma aposta de um bolão com 100 cotas, feita no bairro Aldeota, em Fortaleza (CE), acertou as seis dezenas do concurso e levou o prêmio acumulado de R$ 164.895.645.
Os números sorteados foram:
02 – 05 – 10 – 35 – 40 – 53
A aposta vencedora foi feita em um bolão com 100 cotas. Com o acerto das seis dezenas, o grupo ficou com o prêmio principal da Mega-Sena.
Veja quanto pagou a Mega-Sena
Além do prêmio principal, outras apostas também acertaram parte das dezenas sorteadas.
Ao todo, 246 apostas acertaram cinco números e vão receber R$ 22.927,51 cada.
Já 13.158 apostas acertaram quatro dezenas e terão direito a um prêmio de R$ 706,56 cada.
Quando será o próximo sorteio?
O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira (11). Para o concurso, a Caixa estima um prêmio de R$ 3,5 milhões.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Resultado Mega-Sena
Confira novamente as dezenas sorteadas:
02, 05, 10, 35, 40 e 53.
Para consultar os resultados oficiais e outras informações sobre os sorteios, acesse o portal de loterias da Caixa.