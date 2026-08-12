Proposta

Reunião na zona Norte de Manaus reuniu mais de 5 mil pessoas.

O governador e candidato à reeleição Roberto Cidade (União Progressista) detalhou, na noite de terça-feira (11), a proposta de aumento do Auxílio Estadual de R$ 150 para R$ 250 mensais, durante uma grande mobilização no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus.

O assunto foi destacado durante uma mega-reunião promovida pelo deputado estadual e candidato à reeleição Wanderley Monteiro (União Progressista).

Com o objetivo de apoiar famílias atípicas, a proposta de Roberto Cidade também prevê duplicar o valor (R$ 500) para pais e mães atípicos, além de ampliar a estrutura de assistência disponível para pessoas com TEA.

“Para as mães e pais atípicos que estiverem cadastrados no Auxílio Estadual, nós vamos dobrar para R$ 500, porque eles merecem. E o que eu estou prometendo aqui para vocês, as nossas propostas de campanha, são propostas reais e viáveis”, afirmou o governador.

O Plano de Governo da coligação “União Pelo Amazonas”, registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), é estruturado em três eixos: cuidar das pessoas, gerar emprego e renda a partir de novas matrizes econômicas e preparar o estado para o futuro, com investimentos em educação, tecnologia, inovação e inteligência artificial.

A coligação é formada pela Federação União Progressista, Podemos e PSB, partido do atual vice-governador, Serafim Corrêa, e contempla, ainda, a candidatura ao Senado do ex-governador Wilson Lima. O plano possui 44 compromissos voltados ao desenvolvimento do Amazonas.

“Somos um time forte, unido e que trabalha muito para entregar resultados em conjunto para o desenvolvimento do Amazonas e, consequentemente, da população”, pontuou Wanderley, candidato à reeleição.

A criação de novos Centros de Atenção Integral à Criança com Transtorno do Espectro Autista (Caics TEA) no Amazonas e a implantação do Centro TEA Amazonas, com estrutura multidisciplinar e espaços voltados ao desenvolvimento, inclusão e convivência das famílias, também fazem parte do Plano de Governo.

A enfermeira Caroline Antunes, 37 anos, moradora do bairro São José, afirmou que investir na área social muda o presente e o futuro de muitas famílias.

“É muito importante porque tem muitas mães que são mães solo, e esse dinheiro vem como um complemento a mais para garantir mais conforto para as crianças”, afirmou.

O evento contou com a presença de apoiadores e do ex-governador e candidato ao Senado, Wilson Lima (União Progressista).

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