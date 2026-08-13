Tecnológicas

Avanço da inteligência artificial reacende debates sobre preservação cultural, direitos autorais e o uso de obras no treinamento de modelos.

Vivemos uma das maiores revoluções tecnológicas da história. A inteligência artificial já transforma a medicina, a educação, a pesquisa científica, a indústria, a comunicação e inúmeras outras áreas. Não tenho dúvidas de que essa tecnologia é um avanço extraordinário e que seu potencial para melhorar a vida das pessoas é imenso. Justamente por reconhecer sua importância, acredito que ela precisa caminhar ao lado de princípios éticos sólidos.

Foi com preocupação que tomei conhecimento das informações sobre a metodologia utilizada pela empresa Anthropic para digitalizar milhões de livros destinados ao treinamento de seus modelos de inteligência artificial. Segundo relatos divulgados no processo judicial que tramita nos Estados Unidos, exemplares físicos teriam sido desmontados, escaneados e posteriormente descartados.

Ainda que se discuta a legalidade desse procedimento à luz da legislação norte-americana, não consigo deixar de enxergar um simbolismo inquietante nessa prática. Livros nunca foram apenas objetos de papel. Eles são memória, conhecimento, cultura e a capacidade humana de transmitir experiências entre gerações. Destruir um livro para extrair apenas seu conteúdo digital provoca uma sensação desconfortável, como se o suporte físico tivesse perdido completamente seu valor histórico e cultural.

Não se trata de demonizar a inteligência artificial. Pelo contrário. Ela depende do conhecimento produzido pela humanidade para evoluir. O problema surge quando a lógica da eficiência passa a ignorar valores que também são essenciais para o progresso. A tecnologia existe para servir às pessoas, não para reduzir tudo à lógica do menor custo ou da maior velocidade.

Também me preocupa o debate sobre os direitos dos autores. Escritores, pesquisadores e intelectuais dedicam anos de suas vidas à produção de obras que enriquecem o patrimônio cultural da humanidade. É legítimo discutir de que forma esse conteúdo pode ser utilizado para treinar sistemas de inteligência artificial e quais mecanismos de compensação e transparência devem existir. Essa discussão precisa ocorrer de forma aberta, equilibrada e respeitando tanto a inovação quanto a propriedade intelectual.

O avanço tecnológico não pode significar o enfraquecimento da cultura escrita. Bibliotecas, editoras e autores continuam desempenhando um papel insubstituível na formação das sociedades. A inteligência artificial pode ampliar o acesso ao conhecimento, mas jamais deveria transmitir a ideia de que o livro físico é um mero obstáculo logístico.

A história nos ensina que civilizações preservaram livros mesmo em tempos de guerra, perseguições e censura porque compreendiam que cada obra carregava parte da identidade humana. Hoje, o desafio é diferente. Não enfrentamos fogueiras ideológicas, mas o risco de que a velocidade da inovação nos faça esquecer o valor simbólico daquilo que nos trouxe até aqui.

A inteligência artificial merece ser incentivada. Ela faz parte do futuro e tem potencial para gerar benefícios extraordinários. Mas esse futuro será muito mais digno se for construído sem abrir mão do respeito aos criadores, à cultura e aos livros. Porque preservar o conhecimento não significa apenas guardar informações. Significa preservar a própria história da humanidade.

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