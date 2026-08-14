Investigação

PF apreende R$ 700 mil em espécie durante ação em Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Federal (PF), com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM), apreendeu R$ 700 mil em espécie durante uma ação realizada nesta quinta-feira (13), em Manaus. Dois homens foram abordados após a polícia identificar e acompanhar um saque realizado por investigados.

Além do dinheiro, os agentes apreenderam celulares, documentos e outros materiais considerados relevantes para a investigação.

Homens foram abordados após saque

A ação ocorreu depois que os policiais identificaram um saque em espécie e passaram a acompanhar a movimentação dos investigados.

Após a retirada do dinheiro, dois homens foram abordados. Diante das circunstâncias verificadas, eles foram conduzidos à Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas para os procedimentos de polícia judiciária.

PF vai investigar origem dos R$ 700 mil

Durante a abordagem, os envolvidos não apresentaram documentos ou informações suficientes para comprovar a origem econômica e a destinação declarada do dinheiro.

O numerário e os demais materiais apreendidos serão analisados pela Polícia Federal durante o andamento das investigações. A apuração deverá esclarecer a origem dos valores e eventual relação com atividades criminosas.

Até o momento, a PF não informou a identidade dos homens nem confirmou a prática de crime relacionada ao dinheiro apreendido.

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