SAÚDE MENTAL

Irritabilidade, isolamento, insônia e abuso de álcool podem esconder o sofrimento e dificultar o diagnóstico entre homens.

Publicado em 14 de agosto de 2026

Falar sobre depressão ainda pode ser difícil para muitos homens. Não necessariamente porque eles desconhecem os sinais, mas porque aprenderam, desde cedo, a esconder aquilo que sentem. Cansaço vira “fase ruim”. Irritação é atribuída ao trabalho. Isolamento passa por necessidade de espaço. Insônia parece consequência da rotina. E a tristeza, muitas vezes, sequer recebe um nome.

Esse silêncio pode custar caro.

A depressão entre homens nem sempre aparece da maneira que as pessoas imaginam. Em vez de choro frequente ou demonstrações claras de tristeza, podem surgir irritabilidade, agressividade, afastamento, abuso de álcool, excesso de trabalho, perda de interesse, alterações no sono e mudanças bruscas de comportamento.

Isso ajuda a explicar por que alguns casos permanecem escondidos durante meses ou até anos.

Quando o sofrimento exige atenção especializada

Existem diferentes níveis de depressão e diferentes necessidades de tratamento.

Algumas pessoas apresentam melhora com psicoterapia, mudanças de rotina e acompanhamento médico. Outras precisam de medicamentos ou de estratégias terapêuticas mais intensivas.

Em situações de maior gravidade, especialmente quando existe risco para a própria segurança, pode ser necessário um cuidado mais estruturado. O tratamento intensivo em saúde mental pode envolver acompanhamento multidisciplinar e diferentes recursos terapêuticos, sempre de acordo com a avaliação clínica.

Se houver pensamentos relacionados à morte, desejo de desaparecer ou risco de autoagressão, a situação deve ser tratada como uma urgência e a pessoa precisa receber ajuda profissional imediatamente.

O homem que diz estar apenas cansado

Um dos grandes obstáculos para reconhecer a depressão masculina está na maneira como os sintomas são interpretados.

Um homem que passa a trabalhar mais pode ser visto como alguém ambicioso. Se começa a evitar encontros familiares, pode parecer apenas ocupado. Quando perde a paciência com facilidade, talvez seja chamado de estressado.

O problema é que essas mudanças podem representar uma alteração importante na saúde mental.

A depressão não possui uma aparência única.

Alguns homens realmente apresentam tristeza profunda e falta de energia. Outros demonstram principalmente irritação, impaciência e uma sensação constante de estar sobrecarregados.

Por isso, observar mudanças em relação ao comportamento habitual pode ser mais importante do que procurar uma imagem estereotipada da doença.

Por que tantos homens evitam pedir ajuda?

A resposta envolve fatores culturais, familiares e sociais.

Muitos meninos crescem ouvindo que precisam ser fortes, não demonstrar medo e resolver os próprios problemas. Frases como “homem não chora” ou “aguenta firme” podem parecer inofensivas quando ditas ocasionalmente, mas ajudam a construir uma ideia perigosa: a de que demonstrar sofrimento seria sinal de fraqueza.

Na vida adulta, esse aprendizado pode aparecer de outras maneiras.

O homem enfrenta dificuldades financeiras e prefere esconder a preocupação. Perde alguém importante e evita falar sobre o luto. Entra em crise no trabalho, mas continua trabalhando. Percebe que não está bem, porém acredita que precisa resolver tudo sozinho.

Quando essa postura se prolonga, procurar ajuda pode parecer uma derrota.

Na realidade, reconhecer um problema de saúde exige justamente o contrário: disposição para encará-lo.

Irritabilidade também pode ser um sinal

A tristeza costuma ser associada imediatamente à depressão, mas ela não é o único sintoma possível.

Entre homens, a irritabilidade pode ganhar grande destaque.

Pequenos problemas passam a provocar reações desproporcionais. Discussões familiares se tornam frequentes. A paciência diminui. Situações que antes seriam administradas sem grandes dificuldades começam a gerar explosões.

Isso não significa que toda irritabilidade seja depressão.

Estresse, problemas de relacionamento, privação de sono, uso de substâncias e diversas condições médicas podem produzir alterações semelhantes.

A questão é observar quando essa mudança é persistente e aparece acompanhada de outros sinais.

O álcool pode virar uma tentativa de anestesiar sentimentos

Outro comportamento que merece atenção é o aumento do consumo de álcool.

Alguns homens começam a beber para relaxar depois do trabalho. Outros utilizam a bebida para conseguir dormir, esquecer preocupações ou evitar pensamentos desagradáveis.

O alívio pode ser temporário, mas o problema permanece.

O consumo frequente pode piorar o sono, aumentar alterações de humor e dificultar a percepção dos sintomas depressivos. Em determinadas situações, também pode favorecer comportamentos impulsivos.

Por isso, uma mudança significativa no padrão de consumo deve ser observada, principalmente quando aparece junto com isolamento, irritabilidade ou perda de interesse pelas atividades habituais.

Quando o trabalho vira uma fuga

Trabalhar muito nem sempre significa apenas dedicação profissional.

Para algumas pessoas, manter a agenda lotada é uma maneira de evitar contato com sentimentos difíceis.

O homem preenche todos os horários, aceita tarefas extras e permanece ocupado até tarde. Quando surge um momento livre, sente desconforto e procura imediatamente alguma atividade.

Essa estratégia pode funcionar durante algum tempo.

O problema aparece quando a pessoa percebe que não consegue mais descansar, conversar ou permanecer sozinha sem sentir ansiedade ou vazio.

A produtividade passa a funcionar como uma forma de fuga.

O isolamento pode acontecer sem parecer isolamento

Não é necessário desaparecer completamente para estar se afastando das pessoas.

O homem pode continuar presente em grupos de mensagens, responder algumas perguntas e comparecer ocasionalmente a compromissos, mas deixar de participar verdadeiramente das relações.

Recusa convites, cancela encontros e prefere ficar em casa.

Quando alguém pergunta se está tudo bem, responde automaticamente que sim.

Essa distância gradual pode ser difícil de perceber porque não existe necessariamente uma ruptura evidente.

Familiares e amigos próximos costumam identificar melhor essas mudanças quando observam o comportamento ao longo do tempo.

A depressão também pode atingir o corpo

A saúde mental não fica isolada da saúde física.

Depressão pode estar associada a fadiga persistente, alterações do apetite, mudanças no peso, dores, redução da libido, problemas de sono e dificuldade de concentração.

Alguns homens procuram inicialmente um clínico ou outro especialista por causa desses sintomas, sem imaginar que existe uma questão emocional envolvida.

Isso reforça a importância de uma avaliação ampla.

Sintomas físicos persistentes não devem ser automaticamente atribuídos à depressão. Existem diversas doenças que podem produzir manifestações semelhantes.

O diagnóstico depende da análise individual do paciente.

O perigo de esperar chegar ao limite

Um dos maiores riscos do silêncio masculino é o atraso na procura por atendimento.

Quanto mais tempo os sintomas permanecem sem cuidado, maior pode ser o impacto sobre relacionamentos, trabalho, saúde física e qualidade de vida.

A pessoa também pode desenvolver estratégias prejudiciais para lidar com o sofrimento.

Abuso de álcool, isolamento, comportamento impulsivo e excesso de trabalho podem mascarar o problema por algum tempo, mas não eliminam sua causa.

Esperar uma crise para procurar ajuda não é necessário.

Como perceber que algo mudou

Não existe uma lista capaz de diagnosticar depressão sozinha, mas algumas mudanças merecem atenção.

Perda persistente de interesse, alterações importantes no sono, falta de energia, irritabilidade frequente, dificuldade de concentração, isolamento, mudanças no apetite e sensação constante de inutilidade são sinais que justificam uma conversa com um profissional.

A duração também importa.

Uma semana difícil pode fazer parte da vida. Quando as alterações persistem e começam a prejudicar diferentes áreas da rotina, vale procurar avaliação.

O objetivo não é colocar um rótulo em qualquer mudança de humor.

É entender o que está acontecendo antes que o sofrimento aumente.

O papel da família e dos amigos

Quem convive com um homem que parece diferente pode ajudar sem pressioná-lo.

Perguntas simples podem abrir espaço para uma conversa.

Em vez de “você precisa reagir”, uma abordagem mais acolhedora pode ser perguntar se ele tem conseguido dormir, se está se sentindo sobrecarregado ou se existe alguma coisa que esteja preocupando.

Também é importante evitar julgamentos.

Dizer que existem pessoas com problemas maiores não diminui o sofrimento de ninguém.

A função de familiares e amigos não é fazer diagnóstico ou conduzir tratamento. É oferecer apoio e incentivar a busca por profissionais capacitados.

O que precisa mudar na conversa sobre homens e depressão

Talvez uma das maiores barreiras seja a ideia de que pedir ajuda significa perder a masculinidade.

Não significa.

Um homem pode ser responsável pela família e ainda precisar de apoio. Pode ser bem-sucedido profissionalmente e enfrentar depressão. Pode ser forte, independente e, mesmo assim, precisar de tratamento.

Saúde mental não funciona de acordo com estereótipos.

A verdadeira mudança começa quando expressar sofrimento deixa de ser motivo de vergonha.

Falar pode ser desconfortável no começo, mas o silêncio prolongado pode ser muito mais perigoso.

A depressão masculina precisa ser reconhecida não apenas quando aparece como tristeza evidente, mas também quando se manifesta por irritação, isolamento, excesso de trabalho, abuso de álcool, perda de prazer e mudanças profundas na maneira de viver.

Quanto mais cedo esses sinais forem percebidos, maior é a oportunidade de buscar cuidado antes que a situação chegue a um ponto crítico.

O homem não precisa esperar perder tudo para admitir que não está bem. Pedir ajuda não diminui sua força. Pode ser justamente a atitude que permite recuperá-la.

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