Procurando emprego? Confira as 372 vagas ofertadas nesta segunda (23)

As ofertas de vagas são feitas pela Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus

Manaus (AM) – Cerca de 372 vagas de emprego em várias áreas de atuação serão oferecidas nesta segunda-feira (23), das 8h às 17h, em qualquer um dos postos do do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery, 1.272, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul e no shopping Phelippe Daou, bairro Cidade de Deus, zona Norte. As ofertas de vagas são feitas pela Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site do Governo Federal para concorrer às vagas, deve acessar o portal Emprega Brasil, do Ministério do Trabalho, para fazer a solicitação de cadastro. Além de participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis, comparecendo ao Sine Manaus, também é possível a orientação de Cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego.

Quem estiver interessado, deve estar com o comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência) em mãos. Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas ofertadas para esta segunda-feira:

Vagas Novas – 35

1 vaga – Auxiliar de Logística

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pelo planejamento, organização e execução do armazenamento de mercadorias, desde o ponto de origem até o destino.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E”;

Atividades – transportar, coletar e entregar cargas em geral, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.

4 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a desossa, limpeza e embalagem de carnes e fazer a montagem do balcão.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a desossa, limpeza e embalagem de carnes e fazer a montagem do balcão.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Recepcionista de Hotel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, Check-in e Check-out, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Recursos Humanos

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Recursos Humanos, Administração, Contabilidade ou Economia;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter sólido conhecimento nas rotinas de Recursos Humanos e Administrativas e certificado Pacote Office avançado;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de Recursos Humanos, Administração, Finanças e Logística, atender fornecedores e clientes, entre outras atividades inerentes à função

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Mecânico a Diesel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A/B”; Certificados NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade), NR-35 (Trabalho em Altura) e SEP atualizados; Ter disponibilidade para viagens e realizar serviços aos finais de semana;

Atividades – executar manutenções preventivas em grupos geradores com troca de óleo e filtros; Limpeza geral do equipamento e sala de máquina; Auxiliar na montagem, desmontagem e substituição de peças; Auxiliar em consertos mecânicos nas partes mais simples e demais atividades correlatas a função.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando superior em Logística ou técnico em Logística;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em vendas de materiais de construção;

Atividades – sólido conhecimento em cotação de materiais de construção; Negociações com fornecedores; Conhecimento em material de construção; Orientar os vendedores; Acompanhar o andamento das entregas com o setor de expedição; Acompanhar tudo que for sobre a venda do cliente e da equipe sob o seu comando; Conhecimento em pacote Microsoft Office.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Comprador

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando superior em Logística ou técnico em Logística;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em vendas de materiais de construção e curso de pacote Microsoft Office;

Atividades – sólido conhecimento em cotação de materiais em construção civil, negociações com fornecedores, pesquisa e análise de custos para efetivação da compra, acompanhar o tempo de entrega da mercadoria, do momento do pedido até a finalização do processo de compra e outras atividades

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – organizar, repor, conservar e precificar os produtos de um estabelecimento; Controlar os níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – residir na zona Sul de Manaus;

Atividades – auxiliar no preparo das refeições, sobremesas, lanches, entre outros. Manter a ordem e a limpeza da cozinha, procedendo a coleta e a lavagem das bandejas e talheres.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – planejar cardápios e elaborar o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter os cursos de pacote Microsoft Office nível avançado;

Atividades – liderar equipe para alcance de resultados; Gerenciar demandas operacionais e administrativas; Coordenação e organização de equipe e atendimento.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Coordenador Pedagógico

Escolaridade – ensino superior completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – acompanhar professores da educação infantil e fundamental a desenvolver e acompanhar atividades pedagógicas. Acompanhar o desenvolvimento de atividades educacionais dentro do currículo pedagógico junto a BNCC.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Curso de Direção Defensiva e Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – transporte de alimentos, zelo pelo veículo e responsabilidade pela carga transportada.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Assistente Financeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – os candidatos devem residir na zona Leste da cidade;

Atividades – receber e registrar mercadoria; Abertura e fechamento de caixa e atendimento ao cliente.

Vaga disponível até 27/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Encarregado de Manutenção Elétrica

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos técnicos na área e NR-10 e NR-35;

Atividades – fazer a limpeza interna das salas de aula, como vidros, chão, pó, quadro, riscos das classes, corredores e escadarias; Fazer limpeza da área externa e lavar calçadas; Fazer limpeza das portas de vidro, lavar e recolher lixo dos banheiros.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista Industrial

Escolaridade – curso de Eletricista Industrial ou ensino técnico em Eletrotécnica, Eletroeletrônica ou Eletromecânica completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de NR-10 atualizado;

Atividades – fazer a manutenção elétrica preventiva e corretiva e infraestrutura de máquinas, motores e equipamentos da empresa, de forma a mantê-los em perfeitas condições de uso.

Vaga disponível até 25/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – conhecimento em Pacote Microsoft Office e em departamento de utilidades domésticas, cama, mesa e banho.

Atividades – efetuar vendas e apresentação de produtos, prospecção de clientes e pós-venda.

Vaga disponível até 27/5/2022 ou até encerramento da vaga.

6 vagas – Auxiliar de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – os candidatos devem residir na zona leste de Manaus ou proximidades do Distrito Industrial;

Atividades – realizar atividades de carregamento, descarregamento, empacotamento, envasamento e etiquetagem de produtos.

Vaga disponível até 25/5/2022 ou até encerramento da vaga.

Vagas em Andamento – 337

1 vaga – Analista Contábil

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – coordenar e orientar as atividades contábeis; Desenvolver estudos, elaborar, publicar e converter as Demonstrações Contábeis; Atender as auditorias e fiscalizações internas e externas; Analisar e interpretar a legislação; Elaborar e analisar Informações Trimestrais – ITR e Demonstrações Financeiras Padronizada.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Fiscal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar ou auxiliar na apuração e na declaração de impostos diretos e indiretos de uma empresa. Realizar escrituração fiscal, atender fiscalizações e participar na análise dos procedimentos fiscais.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Ferramenteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-12 (Segurança do Trabalho em Máquinas e Equipamentos) e cursos de especialização em tornearia e ferramentaria;

Atividades – terconhecimento em operação de Tornos, máquinas CNC, fresadoras, retíficas, serras, eletroerosão, máquinas de solda MIG/TIG e ferramentas elétricas portáteis. Experiência em confecção e ajuste em peças de aço, alumínio, nylon, poliuretano e outros. Realizar tratamento térmico de têmpera em ferramentas e em peças de aço. Elaboração de desenho técnico para criar arquivo de referência para fabricação. Conhecimento em manutenção nas máquinas, como torno, fresadora, eletroerosão. Organização e limpeza no trabalho.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em máquina seccionadora, plano de corte de projeto e montagem;

Atividades – confeccionar e reparar móveis e peças e dar-lhes o acabamento requerido, utilizando equipamento adequado e guiando-se por desenhos e especificações.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Coordenador de Restaurante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – coordenar a rotina da equipe de vendas, recrutar, treinar e avaliar profissionais, controlar estoque, abertura e fechamento de caixa e organizar loja. Elaborar planilhas e relatórios à gerência com os resultados das metas de vendas.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Atendente de lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto a cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras, higienização de utensílios, entre outros.

Vaga disponível até 25/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cobrança

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Microsoft Excel avançado e preferencialmente possuir experiência na área de medicamentos;

Atividades – cadastrar novos clientes. Realizar conciliação bancária, cobrança, análise de créditos, negociação de débitos e gerar relatórios.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Roll On

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E”; Curso de MOPP; Disponibilidade para atuar em Juruti/PA; Desejável: Curso de Direção Defensiva;

Atividades – dirigir caminhão Roll On.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Máquinas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – operar equipamentos de arrasto, elevação e deslocamento de materiais, como pás carregadeiras, retroescavadeiras, empilhadeiras, tratores e outros similares, controlando a velocidade de tração e freando, para movimentar diversas cargas.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.

4 vagas – Operador de Máquinas Retroescavadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”; Curso de operador de empilhadeira ou pá mecânica; Disponibilidade para atuar em escala 12×8;

Atividades – operar máquinas.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.

6 vagas – Maçariqueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Leia mais:

Com mais de 1.700 inscritos, concurso para procurador da PGE acontece em Manaus

Redução do IPI gera insegurança em trabalhadores do interior do AM

Produção de café ganha investimento em novas tecnologias no Amazonas