Deputado indica revitalização em campos e centros desportivos do Amazonas

Manaus (AM) – Ao todo, dezessete requerimentos já foram enviados pelo deputado estadual Felipe Souza (Patriota), ao governo do Amazonas, entre 2021 e este ano, solicitando a reforma e revitalização de campos, quadras, arenas e centros desportivos de Manaus e do interior do estado.

Dentre eles, 4 (quatro) já foram entregues pelo governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, SEINFRA, com apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento, FAAR, são eles: Arena Passarinho (Colônia Terra Nova); CDC da Compensa (Compensa); Arena do Monte (Monte das Oliveiras) e Campo do Teixeirão (Jorge Teixeira).

Na tarde desta sexta-feira (11), o parlamentar esteve no Campo do Boas Novas (Flores) e Arena Mundo Novo (Conj. Mundo Novo), para verificar a situação de ambos lugares, e também indicar as reformas.

“Investir no esporte, é investir na qualidade de vida das pessoas, é tirar do ócio a juventude e possibilitar à comunidade o acesso a lugares adequados para o lazer e práticas esportivas. Por isso tenho intercedido junto ao governo pela revitalização desses espaços. Alguns deles já foram totalmente reformados e estão em pleno funcionamento servindo à população. O esporte salva vidas e é meu dever lutar por melhorias nesse setor”, disse o parlamentar.

*Com informações da assessoria

