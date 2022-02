Câmara de Manaus já prepara posse de Gilmar Nascimento, após cassação de Sandro Maia

A posse do vereador Gilmar Nascimento deverá ocorrer nos próximos dias. De acordo com o presidente em exercício, após o recebimento da notificação, o processo será feito com celeridade

Manaus (AM) – A Câmara Municipal de Manaus (CMM) foi notificada, nesta sexta-feira (11), sobre a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) em razão perda de mandato do vereador Sandro Maia (DEM), cuja vaga deverá ser assumida por Gilmar Nascimento (DEM), que já exerceu a função em outras legislaturas da própria Casa.

O documento, entregue por um oficial de Justiça do TRE-AM, foi recebido e assinado pelo presidente em exercício da Casa Legislativa, vereador Wallace Oliveira (Pros).

“Hoje, a Câmara Municipal de Manaus está sendo notificada oficialmente, e a partir de agora, por meio da nossa Procuradoria, por meio dos departamentos competentes, vamos tomar as providências necessárias para a posse do vereador Gilmar Nascimento”, esclareceu o vice-presidente.

A posse do vereador Gilmar Nascimento deverá ocorrer nos próximos dias. De acordo com o presidente em exercício, após o recebimento da notificação, o processo será feito com celeridade.

“A casa já tem um protocolo de realização desse procedimento, e acredito que não seja algo demorado”, destacou Wallace.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Grupos a favor e contra a obrigatoriedade da vacina na volta às aulas protestam na CMM

Shádia Fraxe e Sabá Reis: principais nomes para compor chapa de Wilson Lima

Pleno do TCE-AM multa gestor de órgão de Uarini em mais de R$178 mil