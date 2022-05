Corpo de homem é jogado de veículo em avenida na Zona Norte de Manaus

Manaus (AM) – O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi jogado de dentro de um veículo, no fim da tarde desta terça-feira (24), na avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações preliminares de populares, ocupantes de um carro modelo Ônix, na cor branca, de placa não identificada, jogaram o corpo na avenida e em seguida fugiram do local.

A vítima, que não foi identificada, usava barba e estava trajando apenas uma blusa na cor azul de estampas e uma bermuda na cor preta. De acordo com polícia, devido as características do crime, ele pode ter sido executado dentro do veículo.

A polícia isolou a área em que o corpo foi jogado e posteriormente acionou os órgãos competentes para as investigações. Os agentes do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) realizaram a perícia e constataram tiros na região da cabeça e na mão.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Dupla é presa com seis armas, munições e R$ 7 mil em ramal na Zona Leste de Manaus

Homem é preso por violência doméstica e violação de medida protetiva em Manaus

‘Feroz’ é preso como um dos suspeitos pela morte de Cabo da PM em Manaus