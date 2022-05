‘Feroz’ é preso como um dos suspeitos pela morte de Cabo da PM em Manaus

Manaus (AM) – Um dos suspeitos de matar o Cabo da Polícia Militar (PM), Isaías Cardoso de Oliveira Filho, de 38 anos, ‘Feroz’ foi preso em Manaus. Ele se entregou, acompanhado do advogado, na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) na manhã desta terça-feira (24).

Cristiano França, vulgo ‘Feroz’, entrou em acordo para se apresentar na sede da especializada e foi encaminhado para a realização de exames de corpo de delito.

O homem estava sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) desde que ocorreu a morte do cabo e um triplo homicídio na comunidade Parque Rio Solimões, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

A residência do Cabo Isaias Cardoso fazia muro, aos fundos, com a casa onde ocorreram os crimes.

Relembre o caso

O cabo da Polícia Militar, Isaías Cardoso de Oliveira Filho, de 31 anos, foi torturado e assassinado a tiros na madrugada do dia 4 de maio, na mesma residência onde ocorreu um triplo homicídio, na rua Praia do Forte, na comunidade Parque Rio Solimões, no bairro Tarumã, na Zona Oeste da capital amazonense.

O corpo do policial foi encontrado no fundo do quintal da casa, onde três homens foram executados por criminosos na tarde do dia anterior. A vítima foi encontrada com marcas de tortura e tiros pelo corpo. Isaías era morador do local.

Leia mais:

“Não iremos descansar”, diz Comandante da PM sobre assassinato de cabo da polícia

“Tio Naldo” é morto no Tarumã após comemorar morte de Policial

Cabo da PM é torturado e executado na mesma casa de triplo homicídio em Manaus