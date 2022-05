Homem é assassinado a tiros por pistoleiros na Compensa, Zona Oeste de Manaus

Conforme as autoridades, José Cláudio não tinha passagem pela polícia

Manaus (AM) – Um homem identificado como José Cláudio Monteiro da Silva, de 24 anos, foi assassinado a tiros por pistoleiros, na tarde desta quarta-feira (25), no beco São Vicente, no bairro Compensa, Zona Oeste da cidade.

De acordo com informações dos policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem foi alvejado por homens armados que não foram identificados. Após a ação criminosa, os assassinos fugiram do local.

A vítima foi socorrida por familiares e levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias. Após dar entrada na unidade de saúde ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

De acordo com os policiais, não há informações sobre o envolvimento da vítima com o crime. Ainda conforme as autoridades, José Cláudio não tinha passagem pela polícia.

Os policiais militares acionaram os órgãos competentes para as investigações. O corpo do homem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Homem é assassinado a tiros e a facadas na porta da própria casa em Manaus

Mais dois homens envolvidos na morte de empresário são presos em Manaus

“Carioca do Fuzil”, mentor da morte de empresário é preso em Manaus