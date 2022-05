Homem é assassinado a tiros e a facadas na porta da própria casa em Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado como Carlos Araújo Nogueira, de 31 anos, foi assassinado a tiros e a golpes de faca na porta da própria casa, na madrugada desta quarta-feira (4), na avenida Coronel Cyrillo Neves, no bairro Compensa, na zona Oeste da capital.

De acordo com informações repassadas à polícia, o crime ocorreu por volta das 4h, quando quatro homens, não identificados, bateram na porta da casa da vítima. Ao abrir a porta, Carlos foi atingido por vários tiros, além de uma facada. Após a ação criminosa, os autores fugiram do local.

A polícia isolou a área e acionou os órgãos competentes para as investigações. De acordo com os agentes do Departamento de Polícia Técnico Científico (DPTC), o homem foi alvejado com tiros na região do braço, peito e perna.

Embora não se tenha informações sobre os autores, bem como a motivação do crime, devido às características, a polícia não descarta que a morte esteja relacionada ao acerto de contas por tráfico de drogas.

O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo da vítima. O caso é investigado pela Polícia Civil (PC).

