‘Asfalta Manaus’ começa recapear ruas das zonas Norte e Centro-Oeste de Manaus

Manaus (AM) – Dando continuidade às obras de recuperação viária na capital amazonense, o programa “Asfalta Manaus”, da prefeitura, em parceria com o governo do Amazonas, chega aos bairros da Paz, Alvorada, Santa Etelvina zonas Centro-Oeste e Norte da cidade.

As frentes de obras da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) foram fiscalizadas nesta sexta-feira, 27/5, pelo prefeito David Almeida e pelo governador Wilson Lima.

Os trabalhos seguem em ritmo acelerado, visando dar mais qualidade aos bairros da cidade, transformando ruas com pequeno, médio e grande fluxos.

No bairro Alvorada II, as equipes estão trabalhando em duas etapas, com a fresagem das vias, retirando o asfalto antigo e desgastado, trabalhando o solo e as bases para receberem a aplicação de aproximadamente 180 toneladas de massa asfáltica.

Nesta primeira etapa do programa, 26 ruas serão recuperadas.

“Diariamente nós estamos acompanhando os serviços pessoalmente de manhã e à tarde, para que a gente possa verificar in loco todo esse investimento que a prefeitura está fazendo em parceria com o governo do Estado. E a realidade é totalmente diferente, nós estamos rescrevendo a história da infraestrutura viária da cidade de Manaus, nós estamos acabando o tapa buraco e refazendo as ruas com asfalto de 5 centímetros nas ruas secundárias e 7 centímetros nas ruas principais. Aqui no Alvorada, por exemplo, essas ruas foram feitas há mais de 40 anos, elas vinham recebendo manutenção de tapa britado, e nós estamos refazendo essas ruas”, disse o prefeito.

Na rua João Alfredo, localizada no bairro da Paz, a prefeitura trabalha com aproximadamente 120 toneladas de massa asfáltica no recapeamento da extensão.

A rua Rodolfo Grim, no bairro Santa Etelvina, irá receber 470 toneladas de asfalto em 650 metros de extensão. No total, 62 ruas no santa Etelvina, já foram recuperadas no Asfalta Manaus.

“Todas as zonas da cidade de Manaus estão com frente de obras, todos os bairros da cidade estão recebendo os serviços e logo nós entraremos com pontes, com vielas, e também becos, vamos entrar com asfalto em todos os cantos da cidade de Manaus”, enfatizou o titular da Seminf, Renato Júnior.

Para o governador Wilson Lima, a união entre os poderes municipal e estadual traz benefício em diferentes áreas à população que mais precisa, em diferentes zonas da capital.

“O resultado dessa parceria inédita é essa entrega para a população, seja nessa questão do asfalto, na questão do transporte público, com o convênio que a gente assinou para a aquisição dos ônibus elétricos, reforma das feiras da cidade de Manaus, enfim, quem ganha com a parceria é a população”, finalizou Lima.

*Com informações da Prefeitura de Manaus

