Prefeitura realiza mais de 15 palestras em uma semana no Sine Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus realizou, durante uma semana, mais de 15 palestras para os candidatos da pré-seleção de vagas de emprego do Sine Manaus, localizado na avenida Constantino Nery, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul da capital.

As atividades fazem parte das ações em alusão ao “Mês do Trabalhador”. Nos sete dias de palestras, 334 candidatos acompanharam e receberam as certificações em empreendedorismo, emitida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Todas as atividades foram realizadas na recepção do local, para que a população pudesse acompanhar as metodologias, enquanto aguardava atendimento.

“Seguindo as orientações do prefeito David Almeida e do secretário Radyr Júnior, essa é uma ação realizada entre o Sine Manaus e o Casarão da Inovação Cassina, que reuniu os principais temas, de forma interativa. Convocamos um time de especialistas para realizar as palestras e obtivemos um ótimo resultado. Aqui, eles puderam receber dicas de como se comportar em uma entrevista de emprego, empreendedorismo e marketing digital. Esse é o melhor caminho, qualificar para empregar”, destacou o chefe de empreendedorismo da Semtepi, Rafael Almeida.

Entre os principais temas que foram apresentados estão “Empreendedorismo digital”, “Ergonomia e qualidade de vida”, “Formalização de empresa”, “Atendimento ao cliente”, “Inovação” e “Comportamentos para entrevistas de emprego”.

O candidato Alexandre Soares, que está desempregado há seis meses, disse que conseguiu adquirir dicas essenciais para ingressar no mercado de trabalho.

“Acompanhei as palestras e saí daqui com minha carta de encaminhamento para uma empresa no Distrito Industrial. Achei muito importante, porque, enquanto aguardava o encaminhamento, já tive uma orientação profissional, dicas de como abrir uma empresa, além de todo o incentivo que é realizado aqui. Agradeço à Prefeitura de Manaus por essa iniciativa”, explicou o candidato.

*Com informações da Prefeitura de Manaus

Edição Web: Bruna Oliveira

