Sine Manaus oferta mais de 400 vagas de emprego nesta terça-feira (17)

Manaus (AM) – As oportunidade de emprego estão entre as prioridades do manauara, primeiro semestre do ano. Atenta a importância de promover a inclusão no mercado de trabalho, a Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 463 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta terça-feira (17), de 8h às 17h.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis ou receber orientação de Cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery, 1.272, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul e no Shopping Phelippe Daou, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas ofertadas para esta terça-feira:

Vagas Novas – 16

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de pacote office e cursos de capacitação na área;

Atividades – realizar emissão de notas fiscais, controle de faturamento, emissão de boletos, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 18/5/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A”;

Atividades – desenvolver e colocar em prática ações para aumentar as vendas da empresa e, consequentemente, o faturamento.

Vaga disponível até 17/5/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter os cursos de direção defensiva, MOPP e Carteira Nacional de Habilitação “D”;

Atividades – dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, cargas ou valores. Realizar verificações e manutenções básicas do veículo.

Vaga disponível até 17/5/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” e moto própria;

Atividades – deslocar-se até potenciais clientes para tentar vender produtos ou serviços, por meio de reuniões presenciais com apresentações, negociações e follow-up de vendas.

Vaga disponível até 17/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista Industrial

Escolaridade – ensino técnico completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter certificado SEP e NR-10 (eletricista);

Atividades – realizar instalações e manutenção em pontos de energia e iluminação, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 17/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista Industrial

Escolaridade – curso de Eletricista Industrial ou ensino técnico em Eletrotécnica, Eletroeletrônica ou Eletromecânica completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de NR-10 atualizado;

Atividades – fazer a manutenção elétrica preventiva e corretiva e infraestrutura de máquinas, motores e equipamentos da empresa, de forma a mantê-los em perfeitas condições de uso.

Vaga disponível até 19/5/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Contabilidade

Escolaridade – ensino superior completo em Contabilidade;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CRC ativo e experiência com Protheus; Desejável ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – apuração de impostos, envio de obrigações assessorais e classificação contábil.

Vaga disponível até 20/5/2022 ou até encerramento da vaga.

Vagas em Andamento – 447

1 vaga – Analista Contábil

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – coordenar e orientar as atividades contábeis; Desenvolver estudos, elaborar, publicar e converter as Demonstrações Contábeis; Atender as auditorias e fiscalizações internas e externas; Analisar e interpretar a legislação; Elaborar e analisar Informações Trimestrais – ITR e Demonstrações Financeiras Padronizada.

Vaga disponível até 18/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Fiscal

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar ou auxiliar na apuração e na declaração de impostos diretos e indiretos de uma empresa. Realizar escrituração fiscal, atender fiscalizações e participar na análise dos procedimentos fiscais.

Vaga disponível até 18/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Ferramenteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de NR-12 (Segurança do Trabalho em Máquinas e Equipamentos) e cursos de especialização em tornearia e ferramentaria;

Atividades – conhecimento em operação de Tornos, máquinas CNC, fresadoras, retíficas, serras, eletro erosão, máquinas de solda MIG/TIG e ferramentas elétricas portáteis. Experiência em confecção e ajuste em peças de aço, alumínio, nylon, poliuretano e outros. Realizar tratamento térmico de têmpera em ferramentas e em peças de aço. Elaboração de desenho técnico para criar arquivo de referência para fabricação. Conhecimento em manutenção nas máquinas, como torno, fresadora, eletro erosão. Organização e limpeza no trabalho.

Vaga disponível até 18/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” e cursos de NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade) e NR-35 (Trabalho em Altura) atualizados;

Atividades – auxiliar o eletricista na instalação e/ou substituição de luminárias públicas; Preencher formulário com informações do serviço.

Vaga disponível até 18/5/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Atendente Comercial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática avançada e morar na zona Norte ou proximidades;

Atividades – realizar atendimento ao público, vendas de planos de serviços e realizar cadastro de clientes.

Vaga disponível até 19/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em máquina seccionadora, plano de corte de projeto e montagem;

Atividades – confeccionar e reparar móveis e peças e dar-lhes o acabamento requerido, utilizando equipamento adequado e guiando-se por desenhos e especificações.

Vaga disponível até 19/5/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Coordenador de Restaurante

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – coordenar a rotina da equipe de vendas, recrutar, treinar e avaliar profissionais, controlar estoque, abertura e fechamento de caixa e organizar loja. Elaborar planilhas e relatórios à gerência com os resultados das metas de vendas.

Vaga disponível até 19/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Subgerente

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de microsoft excel avançado e disponibilidade de horário;

Atividades – responsável por supervisionar a reposição de produtos, fazer a gestão da equipe de frentistas e de colaboradores da loja de conveniência.

Vaga disponível até 19/5/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Microsoft Excel avançado e disponibilidade de horário;

Atividades – instalar ramais de dutos, montar tubulações de refrigeração, aplicar vácuo em sistemas de refrigeração. Carregar sistemas de refrigeração com fluido refrigerante. Realizar testes nos sistemas de refrigeração.

Vaga disponível até 19/5/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Atendente de lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao público no balcão e nas mesas, anotando pedidos, solicitando o preparo dos alimentos junto a cozinha, acertando comandas, efetuando o recebimento de valores, organizando o estoque e repondo produtos em prateleiras, higienização de utensílios, entre outros.

Vaga disponível até 19/5/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Alimentador de Linha de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar no processo produtivo e tarefas diversas.

Vaga disponível até 18/5/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino técnico em Eletrotécnica completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter os cursos de NR-05, 06, 07, 09, 10, 15, 16 e disponibilidade para viajar;

Atividades – auxiliar o eletricista na instalação ou substituição de luminárias públicas; Preencher formulário com informações do serviço.

Vaga disponível até 19/5/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Técnico em Eletrotécnica

Escolaridade – ensino técnico em Eletrotécnica completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade para viajar;

Atividades – executar tecnicamente os projetos de equipamentos e instalações elétricas; Colaborar na assistência técnica de equipamentos elétricos; Registrar o desempenho e avaliar a eficiência; Auxiliar na elaboração de projetos e fazer manutenção dos equipamentos elétricos.

Vaga disponível até 19/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Estagio em Engenharia

Escolaridade – ensino superior cursando a partir do 4 período de Engenharia, Produção, Mecânica ou Elétrica;

Experiência – não é necessário;

Atividades – acompanhamento e execução de obras civis, como por exemplo: compras de materiais, elaboração de orçamentos, acompanhamento de cronogramas, elaboração de croquis, controles de custos, entre outros.

Vaga disponível até 18/5/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Bombeiro Civil

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter os cursos NR-23 (Proteção contra Incêndio), NR-35 (Trabalho em Altura) e NR-33 (Espaços Confinados);

Atividades – fazer os controles dos hidrantes e extintores da empresa. Realizar simulado de incêndio, executar salvamentos terrestres, realizar cursos e campanhas educativas, brigadas de emergência.

Vaga disponível até 18/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cobrança

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Microsoft Excel avançado e preferencialmente possuir experiência na área de medicamentos;

Atividades – cadastrar novos clientes. Realizar conciliação bancária, cobrança, análise de créditos, negociação de débitos e gerar relatórios.

Vaga disponível até 17/5/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Ajudante de Carga e Descarga – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias, movimentar mercadorias em transportes, coletar e entregar encomendas. Receber e solicitar informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Vaga disponível até 18/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – planejar cardápios e elaborar o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 17/5/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – levantamento de alvenaria, reboco e assentamento cerâmico.

Vaga disponível até 17/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Roll On

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “E”; Curso de MOPP; Disponibilidade para atuar em Juruti/PA; Desejável: Curso de Direção Defensiva;

Atividades – dirigir caminhão Roll On.

Vaga disponível até 17/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino técnico completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – especificar materiais e acessórios e instalar equipamentos de refrigeração e ventilação. Instalar ramais de dutos, montar tubulações de refrigeração e aplicar vácuo em sistemas de refrigeração.

Vaga disponível até 17/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Máquinas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – operar equipamentos de arrasto, elevação e deslocamento de materiais, como pás carregadeiras, retroescavadeiras, empilhadeiras, tratores e outros similares, controlando a velocidade de tração e freando, para movimentar diversas cargas.

Vaga disponível até 17/5/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – demonstrar o produto, a fim de aumentar a confiança do cliente; Prestar serviços aos seus clientes, orientando-os na venda e auxiliando-os no pós-venda.

Vaga disponível até 17/5/2022 ou até encerramento da vaga.

4 vagas – Instalador de Purificador de Água

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção de equipamentos e acessórios; Instalar tubulações; Preparar locais para instalação; Realizar teste de alta pressão (estanqueidade).

Vaga disponível até 17/5/2022 ou até encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar as atividades nos setores produtivos (linhas, células ou postos de trabalho) conforme os procedimentos das Instruções de trabalho/ajudas visuais e pontos de atenção; Realizar atividades de testes nos produtos; Realizar operações de solda manual, conforme descrito nas instruções de trabalho.

Vaga disponível até 18/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de laboratório

Escolaridade – ensino técnico em Química, Meio Ambiente, Saneamento, Petroquímica ou Bioquímica completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar análises laboratoriais, através de procedimentos internos baseados em normas internacionais; Apoiar tecnicamente a operação na busca por soluções para o tratamento do efluente, através da realização de reuniões e acompanhamento dos processos operacionais; Preparar materiais e soluções de acordo com os manuais de referência de forma a assegurar a qualidade dos ensaios, através do uso de sistemáticas descritas em procedimentos internos; Elaborar o tipo de tratamento dos efluentes recebidos dos clientes, realizando análise laboratoriais, levantamentos dos custos e buscando soluções adequadas.

Vaga disponível até 18/5/2022 ou até encerramento da vaga.

4 vagas – Ajudante de Motorista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter o curso de NR-35 (Trabalho em Altura); Disponibilidade para atuar em escala 12×8;

Atividades – preparar carga e descarga de sucatas metálicas

Vaga disponível até 18/5/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Motorista de Caminhão Munck

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”; Cursos de MOPP e NR-11 (Transporte de Materiais); Disponibilidade para atuar em escala 12×8;

Atividades – coletar e transportar sucatas.

Vaga disponível até 18/5/2022 ou até encerramento da vaga.

4 vagas – Operador de Máquinas Retroescavadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”; Curso de operador de empilhadeira ou pá mecânica; Disponibilidade para atuar em escala 12×8;

Atividades – operar máquinas.

Vaga disponível até 18/5/2022 ou até encerramento da vaga.

6 vagas – Maçariqueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos de técnicas de soldagem, NR- 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho); Disponibilidade para atuar em escala 12×8;

Atividades – preparar equipamentos e acessórios para corte.

Vaga disponível até 18/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista Roll On

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de habilitação categoria “D”; Cursos de Operador de Munck, MOPP e NR-11 (Transporte de Materiais); Disponibilidade para atuar em escala 12×8;

Atividades – coletar e transportar sucatas.

Vaga disponível até 18/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando em Administração, Contabilidade ou Economia;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter sólido conhecimento nas rotinas de Recursos Humanos e certificado Pacote Office avançado;

Atividades – executar serviços de apoio nas áreas de Recursos Humanos, Administração, Finanças e Logística, atender fornecedores e clientes, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 17/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência em Licitação, conhecimento em Microsoft Excel, ter disponibilidade de trabalhar aos sábados e residir em bairros próximos à empresa: Santo Antônio, Compensa, São Raimundo, Glória, São Jorge, Vila da Prata, Matinha, Centro;

Atividades – realizar o controle de contas a pagar e receber, folhas de frequência, saídas e entradas dos materiais dos técnicos, fazer Ordem de Serviços para serviços particulares, verificar e-mail, acessar portais de licitação, ler e selecionar, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 17/5/2022 ou até encerramento da vaga.



2 vagas – Conferente de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – recepcionar, conferir e armazenar as mercadorias e fazer o controle do estoque.

Vaga disponível até 17/5/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir Carteira Nacional de Habilitação categorias “A ou B” e moto ou carro próprio;

Atividades – deslocar-se até potenciais clientes para tentar vender produtos ou serviços, por meio de reuniões presenciais com apresentações, negociações e follow-up de vendas.

Vaga disponível até 17/5/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Fiscal de Prevenção de Perdas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter pelo menos um dos seguintes cursos: Vigilante, Agente de Portaria, Fiscal de Loja e CFTV; Disponibilidade total para horários e residir na zona Sul (Educandos, Betânia, São Lázaro, Santa Luzia, Cachoeirinha, Praça 14, Centro e adjacências);

Atividades – acompanhar movimentações de mercadorias de grande valor e sangrias de caixa; Realizar rendição de postos de trabalho, operar HT e seus sistemas, anotar registros de ocorrências diárias e atuar no CFTV.

Vaga disponível até 17/5/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Assistente Fiscal

Escolaridade – cursando ensino superior em Contabilidade ou Administração;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer balancetes, calcular impostos, classificar contabilidade, analisar e lançar contas e folhas salariais.

Vaga disponível até 17/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar limpeza em geral, áreas internas e externas.

Vaga disponível até 17/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Depósito – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer recebimento e verificação da validade de produtos; Controlar avarias e perdas; Organizar estoque; Realizar balanços, inventários e separação de mercadorias.

Vaga disponível até 17/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cozinha – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparação inicial de alimentos, limpeza de material de trabalho, auxiliar o cozinheiro nos cortes, organização e armazenagem de alimentos.

Vaga disponível até 17/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Torneiro Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – relacionadas à tornearia, confecção de peças e usinagem.

Vaga disponível até 17/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor de Autopeças

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com vendas de autopeças;

Atividades – promover vendas, ser responsável pelo pré e pós venda.

Vaga disponível até 17/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Atendente de Telemarketing

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter experiência com materiais de construção e Informática;

Atividades – realizar atendimento de telefones, pedidos para rota, prospectar clientes e realizar orçamentos.

Vaga disponível até 17/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Automóveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade e cursos na área;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva de veículos, montar e trocar peças, lubrificar motor e trocar óleo e alinhar direção.

Vaga disponível até 18/5/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável por captar novos clientes para a empresa, realizando atendimentos e negociações com prospects que ainda não fazem parte da carteira de clientes da organização.

Vaga disponível até 17/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo em Hotel

Escolaridade – cursando ensino superior em Administração e áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atendimento telefônico e presencial; Organização de arquivos; Criação de planilhas, verificação da entrada e saída de correspondências; Auxílio ao setor administrativo. Faturamento: emissão de notas e boletos e lançamentos de pagamentos no sistema.

Vaga disponível até 17/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Topografia

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – ter experiência em processos de Topografia, Agrimensura e trabalhos de campo.

Vaga disponível até 18/5/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Técnico em Mineração Júnior

Escolaridade – ensino técnico completo em Mineração;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade. Desejável ter conhecimento em Power BI e Autocad;

Atividades – ter experiência em preenchimento de planilhas e atividades administrativas aderentes ao processo de mineração.

Vaga disponível até 18/5/2022 ou até encerramento da vaga.

2 vagas – Eletricista de Manutenção Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter os cursos de NR-10, NR-12 e SEP atualizados e ter disponibilidade para trabalhar em escala de 12×8;

Atividades – ter experiência em manutenção elétrica (preventiva e corretiva) em equipamentos industriais.

Vaga disponível até 18/5/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Mecânico Industrial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos NR-12, NR-33 e NR-35 atualizados;

Atividades – responsável pela manutenção preventiva e corretiva de equipamentos (montagem de rolamentos, metrologia e hidráulica).

Vaga disponível até 18/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – necessário ter Carteira Nacional de Habilitação Categoria “B”, experiência com empilhadeira a gás e elétrica, NR-11, NR-12 e cursos de operador de empilhadeira atualizado;

Atividades – transportar e arrumar mercadorias, realizar o armazenamento de mercadorias a fim de garantir a organização adequada conforme endereçamento do estoque.

Vaga disponível até 16/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Planejador de Manutenção Sênior

Escolaridade – ensino Técnico em Elétrica, eletromecânica ou Eletrotécnica Completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – necessário conhecimento no sistema SAP e MP;

Atividades – planejar e controlar manutenção dos equipamentos, elaborar planos de parada de grande porte.

Vaga disponível até 18/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Nutricionista

Escolaridade – ensino superior completo em Nutrição;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”;

Atividades – supervisionar processos de produção e distribuição, participar de pesquisas para a melhoria, adequação e desenvolvimento de produtos sob supervisão, verificar as condições do ambiente, equipamentos e produtos.

Vaga disponível até 17/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter cursos relacionados, como informática, Microsoft Excel, Microsoft Word ou na área administrativa;

Atividades – fazer atendimento ao público, funções administrativas e de controle com uso de planilha Excel.

Vaga disponível até 17/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente de Compras

Escolaridade – cursando ensino superior em Administração, Logística ou áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade;

Atividades – auxiliar no processo e planejamento de compras da empresa, emitir pedidos e notas fiscais e negociar melhores condições de negócio.

Vaga disponível até 18/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caixa – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – oscandidatos precisam ter domínio no Pacote Office;

Atividades – realizar abertura do caixa, conferindo os numerários abastecidos; Atender clientes que realizaram as compras de produtos.

Vaga disponível até 19/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar análise de todos os aspectos que fazem parte da área de vendas.

Vaga disponível até 18/5/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Copeiro

Escolaridade – ensino médio incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer lanches, cafés e saladas.

Vaga disponível até 18/5/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Técnico em Nutrição

Escolaridade – ensino técnico em Nutrição completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – supervisionar a produção e supervisionar as alimentações e saída da mesma.

Vaga disponível até 18/5/2022 ou até encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar vendas externas, agendar visitas, panfletagem, prospecção e fechamento de contratos.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Automóveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar revisão preventiva de carros importados e nacionais (troca de óleo e filtros), troca de sensores e pastilhas e suspensão.

Vaga disponível até 23/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor Escolar

Escolaridade – superior completo em pedagogia;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar supervisão e orientação do corpo docente, atendimento aos pais dos alunos, relatórios, atas e acompanhamento da agendas e demais atividades inerentes ao cargo.

Vaga disponível até 19/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Veículos Pesados

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar serviços em caminhão leve e pesado, com experiência em hidráulica, elétrica e mecânica.

Vaga disponível até 19/5/2022 ou até encerramento da vaga.

20 vagas – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – técnico em Segurança do Trabalho completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar na prevenção de acidentes na empresa.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.

60 vagas – Mecânico de Manutenção Industrial

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando técnico em Mecânica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – reportar-se ao supervisor imediato de manutenção, executar serviços de manutenção elétrica, mecânica e trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, proteção e qualidade do ambiente.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.

60 vagas – Técnico em Segurança do Trabalho

Escolaridade – técnico de Eletrotécnica, Eletroeletrônica ou Eletromecânica completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter o curso de NR-10 atualizado;

Atividades – realizar a manutenção elétrica preventiva e corretiva de infraestrutura, máquinas, motores e equipamentos da empresa de forma a mantê-los em perfeitas condições de uso bem como participar de sua instalação e montagem.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.

60 vagas – Mecânico de Máquinas Industriais

Escolaridade – técnico em Mecânica Industrial completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais, planejar atividades de manutenção, avaliar condições de funcionamento e desempenho de componentes de máquinas e equipamentos, lubrificar máquinas, componentes e ferramentas.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Eletricista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na instalação e manutenção de redes elétricas, transportar equipamentos e ferramentas necessários à execução dos trabalhos e auxiliar na montagem de instalações elétricas.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – reportar-se ao encarregado de Obras ou Pedreiro, auxiliar o superior imediato na construção ou reparo de obras.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Artífice de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – reportar-se ao encarregado de Obras ou Superior Imediato, atuar na construção e reforma da parte estrutural e acabamento de prédios comerciais e residenciais ou também em construções de grande, médio ou pequeno porte.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realiza serviços de manutenção, reparo e montagem, organizar peças e local de trabalho na área de produção, manusear ferramentas, auxiliar nas soldagens e na interpretação de especificações.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, tais como Eletrodo Revestido, TIG, MIG, MAG, Oxigás, Arco Submerso, Brasagem e Plasma.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.

20 vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; recortar e modelar barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar esquadrias, portas, grades e peças similares.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.

20 vagas – Técnico em rede de computadores

Escolaridade – ensino técnico em Rede de Computadores completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter os cursos de NR-10 e NR-35 atualizados;

Atividades – montar, configurar e realizar a manutenção de computadores em rede, realizar a instalação e configuração de dispositivos de comunicação digital e de sistemas operacionais.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.

10 vagas – Encarregado de Obras

Escolaridade – ensino técnico em Edificações completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – supervisionar as equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em usinas de concreto, canteiros de obras civis e ferrovias; Elaborar documentação técnica e controlar recursos produtivos da obra, controlar padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais de insumos utilizados.

Vaga disponível até 24/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor Operacional de Lavanderia

Escolaridade – cursando ensino superior em Administração e áreas afins;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – liderar equipes, acompanhar o processo da lavanderia e realizar atendimento dos clientes.

Vaga disponível até 17/5/2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar preparo de pratos finos, preparo de guarnições, cortes de proteína e legumes, preparação de lasanha e molhos.

Vaga disponível até 17/5/2022 ou até encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar guarnições, cortes de legumes e proteínas, frituras em geral e boas práticas na manipulação de alimentos.

Vaga disponível até 17/5/2022 ou até encerramento da vaga.

*Com informações da assessoria:

Leia mais:

Amazonas apresenta taxa de desemprego de 13%

Procurando trabalho? Prefeitura de Manaus realiza ‘Feirão de emprego’

AM lança edital com 50 vagas para jovens em busca do primeiro emprego