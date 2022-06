a polícia acredita o conhecimento do ladrão sobre a rotina de trabalho da empresa, facilitou a entrada dele com o grupo

Manaus (AM) – A polícia procura quatro criminosos que assaltaram uma empresa de telecomunicações, e fizeram 30 funcionários reféns, nesta segunda-feira (30). O crime ocorreu no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte da capital. Um ex-funcionário foi identificado entre os assaltantes.

Conforme foi informado à polícia, as vítimas relataram que o crime ocorreu no fim do expediente. Na ocasião, o quarteto abordou o segurança com uma arma branca (faca), e posteriormente abordaram mais quatro funcionários.

Ainda segundo as vítimas, os criminosos que estavam muito agressivos, renderam mais 25 funcionários e os trancaram em uma sala. Após isso, eles realizaram o roubo levando materiais como computadores, celulares, e até mesmo TVs.

As vítimas ainda relataram aos policiais que foi possível identificar um dos assaltantes, sendo ele um ex-funcionário da empresa. Neste caso a polícia acredita o conhecimento do ladrão sobre a rotina de trabalho da empresa, facilitou a entrada dele com o grupo criminoso.

Câmeras de segurança do circuito interno da empresa flagraram toda a ação criminosa. As imagens podem ajudar a polícia a chegar nos autores deste crime.

