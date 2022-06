Moradores da Sharp colocam fogo em pneus e interditam avenida durante protesto

Manaus (AM) – Moradores da comunidade da Sharp fecharam um trecho da avenida Autaz Mirim, Zona Leste de Manaus, ateando fogo em pneus, além de montar uma barricada em um dos lados da via. O protesto aconteceu na manhã desta terça-feira (7).

O motivo da manifestação seria o suposto cancelamento da implantação do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+). No local, o trânsito ficou congestionado e era possível avistar, ao longe, uma enorme nuvem de fumaça.

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para conter as chamas e liberar o trânsito. A Polícia Militar fazia a segurança na área.

Em nota, a Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) informou que o Prosamin+, que vai beneficiar a comunidade da Sharp, está em fase de execução.

“Uma licitação internacional para a realização da obra naquela área está em curso, com previsão de recebimento das propostas agora em junho, seguindo a tramitação legal. Também já está em pleno andamento o processo para o reassentamento das famílias que vivem sob risco de alagação há mais de 20 anos naquele local e que a atual administração do Governo do Estado tomou a decisão de resolver em definitivo o problema. Serão reassentadas 2.580 famílias das áreas de intervenção do programa. O reassentamento será por etapa, conforme forem iniciando as frentes de obras. A previsão é para início das obras no segundo semestre de 2022”, diz a nota.

Ainda conforme a UGPE, em paralelo às obras que serão financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Governo do Estado já deu início, com recursos próprios, à construção de um dos conjuntos habitacionais que atenderá as famílias beneficiadas pelo Prosamin+.

Acompanhe vídeos registrados por populares:

