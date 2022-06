Dois corpos são encontrados em covas no Tancredo Neves

Manaus (AM) – Dois corpos foram encontrados em covas clandestinas dentro de um terreno no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. O fato ocorreu no final da manhã desta terça-feira (6), após denúncias anônimas.

De acordo com informações do subtenente L Ruas do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), após denúncias informando sobre os corpos no local, foi acionada uma equipe da Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cip-Cães) e um cão farejador conseguiu identificar as covas no extenso terreno.

“Fizemos a escavação a partir dos sinais do cão farejador e encontramos esses corpos. Ainda não tem como identificar se são do sexo feminino ou masculino, pois precisamos aguardar o trabalho da perícia”, destacou o subtenente.

Existe a hipótese de que os corpos possam ser de dois homens que estão desaparecidos na área. Familiares deles estiveram presentes no local do crime.

Os cadáveres serão removidos e levados para a sede do Instituto Médico Legal (IML), onde irão aguardar reconhecimento oficial. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Outro caso

Em abril deste ano, um cemitério clandestino foi encontrado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), em uma área de mata situada no município de Japurá (distante a 905 quilômetros de Manaus). O local, de difícil acesso, era situado na travessa Armando Mendes, bairro B13, naquele município.

De acordo com informações do investigador Itamar Matos, que está respondendo interinamente pela 59ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Japurá, as equipes policiais chegaram ao local após denúncias de populares, que teriam ouvido gritos e tiros naquela área. Foram encontrados pelo menos quatro corpos esquartejados no local.

