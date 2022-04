Cemitério clandestino com corpos decapitados é encontrado em Japurá, no AM

Japurá (AM) – Um cemitério clandestino foi encontrado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), em uma área de mata situada no município de Japurá (distante a 905 quilômetros de Manaus). De acordo com informações dos policiais da 59ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Japurá, denúncias anônimas relataram que quatro pessoas estavam desaparecidas na cidade.

Diante das informações, os agentes iniciaram as buscas pelos desaparecidos. Na ocasião, a equipe policial encontrou em uma área de mata, covas rasas com vários corpos decapitados.

Até o momento, não se tem informações sobre a identificação dessas vítimas enterradas, bem como o paradeiro das quatro pessoas mencionadas na denúncia. A Polícia Civil investiga o caso.

Até o fechamento desta matéria, a reportagem não teve retorno da força de segurança responsável pela ação para maiores detalhes.

