Corpo carbonizado é encontrado em área de mata no Tarumã

Manaus (AM) – Um corpo carbonizado, do sexo masculino, foi encontrado na tarde desta quarta-feira (1), em uma área de mata, no ramal do Ceará, no bairro Tarumã, na Zona Oeste da capital.

Conforme as informações repassadas pela 20 Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 15h30, uma pessoa que passava pelo local avistou o corpo carbonizado, jogado em meio a mata, em seguida ele acionou a polícia.

Ainda segundo as autoridades, o local em que o corpo foi encontrado é de difícil acesso, e há pouca movimentação de transeuntes. Devido às características em que o crime foi executado, a polícia não descarta a motivação por guerra do tráfico.

A perícia constatou que além de ter sido carbonizado, o homem recebeu um tiro na região da cabeça. Devido ao estado de putrefação do corpo a confirmação da identidade da vítima só pode ser feita após necrópsia. A polícia acionou os órgãos competentes para elucidar o caso.

O Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção do corpo da vítima. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

