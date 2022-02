Primeira reunião do FOPAZFM em 2022 será realizada na CMM

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e inovação (Semtepi), realizará na próxima terça-feira (22), às 14h, a primeira reunião de 2022, do Fórum Permanente de Articulação da Zona Franca de Manaus (FOPAZFM), pela primeira vez, no auditório Zany dos Reis, da Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Com objetivo de promover e estimular os três pilares da Zona Franca de Manaus (ZFM) – indústria, comércio e agropecuária – a sexta reunião do FOPAZFM e primeira deste ano, dará continuidade às estratégias de encaminhamento das demandas e ações, além das informações de novas propostas para ampliação e fortalecimento do modelo de desenvolvimento.

“O fórum de articulação foi criado pelo prefeito David Almeida para diminuir o distanciamento histórico entre a prefeitura e o modelo zona franca. Sabemos da importância que o fórum tem, principalmente, em relação a uma coletânea de ações com as três federações patronais e as três federações de trabalhadores. Vamos formatar essas demandas para debatermos e executarmos, igualmente como no ano passado que foi um sucesso e tem sido muito elogiado por todos”, salientou o subsecretário de Assuntos Operacionais da Semtepi, Gustavo Igrejas.

O evento contará com a presença de representantes das federações, com as quais foram realizadas reuniões de alinhamento para ouvi-las e atender as demandas que tragam benefício à sociedade. Entre elas, estão as Federações do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Amazonas (Fecomércio-AM); das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam); do Comércio, da Agricultura do Estado do Amazonas (Faea); dos Trabalhadores da Indústria (FTI); dos Trabalhadores da Agricultura (Fetagri-AM); e dos Trabalhadores do Comércio (Fetracom-AM).

Além dessas, outras entidades estarão presentes, entre elas o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); as secretarias municipais de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc); de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef); e a Secretaria de Estado e Produção Rural (Sepror).

O evento contará com as devidas medidas sanitárias de combate à Covid-19, como o uso de máscaras, álcool em gel e o distanciamento social.

*Com informações da assessoria

