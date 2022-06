Vendas online no Dia dos Namorados deve ultrapassar um total de R$6,5 bilhões, em 2022

Brasília (DF) – O Dia dos Namorados é um dia especial para muitas pessoas, e também para as marcas e empresas. E neste ano, a terceira data mais importante do varejo deve ultrapassar um total de R$6,5 bilhões em vendas online, segundo dados da Neotrust, empresa de inteligência de mercado focada em e-commerce.

Segundo a Ebit, selo que mede a reputação das lojas virtuais por meio de pesquisas com consumidores reais, o tíquete médio das vendas online deve ser de R$ 418. Entre os itens mais procurados estão: Smartphones, tênis e perfumes.

A grande contribuição nesse faturamento deve vir através das redes sociais. Segundo a especialista em Marketing Digital, Ayane Souza, as redes sociais são ferramentas poderosas para as marcas alcançarem o público-alvo, além de um poderoso canal de marketing para engajar os seguidores e fãs, o que consequentemente faz com que as marcas e empresas consigam vender mais.

Porém, para que essa meta seja alcançada é necessário que as marcas e empresas utilizem estratégias certas.

“Seja você proprietário de uma pequena empresa ou apenas um indivíduo, usar as táticas certas de mídia social pode ajudá-lo a promover suas melhores ofertas no Dia dos Namorados, além de aproveitar a oportunidade de se conectar com clientes em potencial” , explica a especialista em Comunicação em Mídias Sociais.

Ayane destaca cinco estratégias para as empresas utilizarem nas redes sociais nas vésperas do Dia dos Namorados.

“As redes sociais são um canal de marketing, por isso, antes de traçar uma estratégia de vendas é importante também ajustar o canal de atendimento da loja, seja ele online ou presencial” , explica.

Conheça as principais dicas para ter um bom engajamento nas redes sociais:

A primeira dica é: ouça seus clientes! O que eles estão interessados em saber da sua loja ou marca? Faça enquetes nos stories e descubra os interesses da audiência. Faça uma oferta imperdível: Sabe aquela oportunidade única que você não pode deixar passar? Assim deve ser a oferta irresistível que você deve fazer para seus clientes. Uma oferta que as pessoas sintam que há uma razão para elas comprarem e traz a atenção de volta para o produto. Use as ferramentas de análise disponíveis para monitorar o que está funcionando e o que não está. Isso irá ajudá-lo a ajustar sua estratégia conforme necessário. Aproveite os recursos das redes sociais, como anúncios patrocinados e posts promocionais, para expandir o alcance da sua marca. Utilize as ferramentas disponíveis nas redes como os reels. A entrega orgânica funciona muito bem.

*Com informações da FreePink

