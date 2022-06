Manaus (AM) – A Polícia Federal do Amazonas confirmou que foram encontrados vestígios de sangue na perícia realizada na embarcação de Amarildo da Costa de Oliveira, de 41 anos, conhecido como ‘Pelado’. O indivíduo foi preso suspeito de participação no desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. A informação foi divulgada na tarde desta quinta-feira (9).

A prisão temporária do suspeito foi já foi requerida e o material coletado está a caminho de Manaus, no helicóptero tático Black Hawk, para ser periciado.

A PF informou ainda que nas últimas 24h foi realizada uma busca fluvial na região do Rio Itaquaí, último local onde as vítimas foram vistas. Todas as comunidades próximas do percurso foram abordadas, principalmente as de Santa Cruz, Cachoeira, São Gabriel e São Rafael. O custo da operação, até o momento, atinge o valor de R$ 684.000,00, segundo a entidade.

Além da busca fluvial, foi realizado um reconhecimento aéreo no itinerário de Atalaia do Norte até à base da FUNAI, na entrada da terra indígena Vale do Javari, seguindo os pontos de interesses pela busca dos desaparecidos.

O caso

As buscas pelo indigenista Bruno Araújo Pereira e pelo jornalista inglês Dom Phillips entram no quarto dia nesta quinta-feira (9). Eles estão desaparecidos desde último domingo (5), no vale do Vale Javari, na área do município de Atalaia do Norte, no Amazonas.

Os dois chegaram ao Lago do Jaburu às 19h25 do dia 3 de junho. No domingo, retornaram para Atalaia do Norte, mas antes pararam na comunidade São Rafael para uma reunião com o comunitário apelidado de “Churrasco”, para a consolidação de trabalhos em conjunto entre os ribeirinhos e a comunidade indígena. Quando chegaram na comunidade viram que “Churrasco” não estava e conversaram apenas com a esposa do comunitário.

Depois partiram rumo a Atalaia do Norte, em uma viagem que dura aproximadamente duas horas, mas não chegaram ao município.

*Com informações da assessoria

