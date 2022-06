Palestra encerra programação da semana do Meio Ambiente em Manaus

Manaus (AM) – A programação de palestras da semana do Meio Ambiente da Unidade Gestora de Projetos Especiais do Governo do Amazonas (UGPE) se encerrou nesta sexta-feira (10), com uma palestra dos embaixadores locais do Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB), Eduardo Henrique Pinto e Almira Neta.

A apresentação sobre o tratamento correto dos resíduos sólidos foi realizada no auditório da UGPE para servidores do órgão.

O coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêlo, destacou a importância da palestra para os servidores, uma vez que a UGPE e o ILZB estão estudando a viabilidade de uma parceria. “Estamos trabalhando na definição de projetos em conjunto”, disse o coordenador.

De acordo com o subcoordenador do setor ambiental da UGPE, Otacílio Cardoso, o objetivo da palestra foi também criar pensamento crítico sobre o futuro do planeta e os prejuízos decorrentes do excesso de descarte de lixo.

“É preciso entender os novos caminhos que a área ambiental segue, e a temática do lixo zero é uma dessas vertentes. A gente precisa repensar as atitudes pequenas e medianas, a fim de que tenhamos um ambiente saudável para nossas futuras gerações”, destaca.

O consultor do ILZB em Manaus, Eduardo Henrique Pinto, falou sobre iniciativas simples do dia a dia que, segundo ele, fazem toda a diferença na preservação ambiental.

“As pessoas precisam entender que a reciclagem não é somente para elas. É também para a geração atual e para a futura. Reciclar tem que fazer parte da rotina. Da mesma forma que a gente se organiza em casa, a gente também precisa entender que nosso resíduo faz parte dessa organização e que precisamos cuidar, separar e fazer a reciclagem”, disse.

A palestra abordou a coleta seletiva e a importância do 5Rs, conceito que atenta para a necessidade de se reduzir a geração de resíduos sólidos no planeta, por meio da mudança de hábitos.

“São cinco palavras que podem causar um enorme impacto positivo em nossas vidas: Repensar, Recusar, Reduzir, Reutilizar e Reciclar. Fazendo isso, ajudamos a pessoa a entender melhor a forma de agir. Repensando suas práticas em relação ao meio ambiente, recusando e reduzindo o consumo sem necessidade, reutilizando sempre que possível e reciclando o que não puder ser usado”, enfatizou Eduardo.

A programação da Semana do Meio Ambiente da UGPE teve ainda apresentação cultural com a temática verde, como explica a subcoordenadora do setor social do órgão, Viviane Dutra.

“A ideia é mostrar a multiplicidade de aspectos que o meio ambiente envolve. Ao longo desses dias, falamos do meio ambiente e saúde, do meio ambiente e os resíduos, falamos de reaproveitamento e qualidade de vida do servidor. Por isso, para encerrar com chave de ouro essa semana de atividades, preparamos uma apresentação de dança, mostrando que temos que ter esse cuidado com a gente, valorizando também a arte”, concluiu.

*Com informações da Agência Amazonas

Edição Web: Bruna Oliveira

