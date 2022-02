Comunitários reclamam dos buracos nas ruas de Iranduba

Iranduba (AM) – Moradores da comunidade de Paricatuba, na zona rural do município de Iranduba (distante 30 quilômetros de Manaus) voltam a reclamar das precárias condições de infraestrutura do lugar e cobram do prefeito da cidade, Augusto Ferraz, por uma providência urgente em relação ao asfaltamento de ramais.

De acordo com José Aparecido, 66 anos, os populares sofrem com a situação, principalmente, durante chuvas.

“Que é isso que você está fazendo com a gente Ferraz? Te elegemos com todo carinho para cuidar de Iranduba e parece que as coisas não passam das promessas. Sempre é alguma desculpa. A que mais adoram é a chuva. Moro na sede. Mas, toda vez que venho ver minha filha aqui, o sofrimento é grande para atravessar”, desabafa.

Ricardina de Souza, 45 anos, é autônoma e mora em Paricatuba há cinco anos. Segundo ela, os moradores da comunidade estão fartos de promessas de prefeitos que entram, saem e deixam o povo “chupando o dedo”.

“E esse daí [Augusto Ferraz] não é diferente! Continua nos deixando chupando o dedo. Não tem asfalto, tudo alagado e isso prejudica o povo de Paricatuba. Cadê o dinheiro desse asfalto?”, questiona.

Rindo para não chorar



Enquanto os moradores de Paricatuba voltam a questionar a Prefeitura, os populares do ramal do Caminhoneiro protestaram contra a administração municipal de uma forma inusitada. Eles aproveitaram o momento em que uma das partes do local ficou completamente alagada e registraram vídeos pescando no local e usando uma canoa.

O ramal dá acesso ao lixão da cidade e ainda não foi asfaltado. Durante a gravação das imagens, um popular comenta sobre as dificuldades.

“É o apelo da população do ramal do caminhoneiro, São Francisco, São Sebastião, Pupunhal. Toda a coleta da cidade de Iranduba é feita por esse ramal”, comenta.

Outro popular mergulha na lama, ao se jogar da canoa e ironiza o tratamento dado à região.

“Estou me afogando, prefeito! Socorro, estou me afogando”, fala rindo e batendo com os pés na água.

Mais pessoas também estão na alagação, segurando varas de pescar e perguntando se é possível “pegar” um pirarucu no meio do lamaçal e “agradecem” ao prefeito Augusto Ferraz.

“Obrigado, prefeito pelo viveiro de peixes que o senhor está construindo aqui”, ironiza um morador.

Cobrança

Vereador Luis Velho verifica os problemas de infraestrutura

O vereador Luiz Carlos Velho tem se dedicado ao trabalho de fiscalização as obras de infraestrutura e afirma que existem obras que estão há mais de 30 dias paradas.

“Em comunidades como Paricatuba, Janauari e nos bairros Altos de Nazaré, São José, Cacau Pirera e tudo paralisado. Novo Amanhecer, Graça Lopes e Morada do Sol tem mais de 30 dias de obras paradas. A realidade é que foram anunciadas as pavimentações desses bairros e até as maquinas que estavam no município foram levadas. A gente não sabe porque tiraram e estamos no mês de fevereiro e nada de retornar para pavimentar estes bairros”, denuncia.

Posicionamento da Prefeitura

O Em Tempo entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Iranduba. Por meio de nota, a comunicação do prefeito Augusto Ferraz garantiu que “Sobre o Janauari, a Prefeitura já começou a revitalizar a Escola da comunidade e já estão assegurados os recursos para asfaltar as ruas da vila”, afirmou.

Em relação aos bairros da sede, a Prefeitura aponta para “ajustes do projeto” e faz uma nova promessa de conclusão das obras. “Foram necessários alguns ajustes do projeto, no que se trata da drenagem e, segundo a Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura), os ajustes estão sendo feitos e, por isso, as obras pararam. Porém, logo, serão retomadas. Quando chegar o verão, todas as obras serão concluídas, assim que parar o período chuvoso. Fora isso, a Prefeitura planeja revitalizar o Centro da cidade, bairro São Francisco e outras partes da cidade, assim como está sendo feito no Ariaú”, explica.

Leia mais:

Ipem detecta irregularidades e líderes comunitários projetam protestos em Manaus

Faixas de pedestres em escolas de Manaus recebem revitalização

Deputado indica revitalização em campos e centros desportivos do Amazonas