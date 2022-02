Interno é encontrado morto após briga no Compaj, em Manaus

Manaus (AM) – O detento Daniel Costa de Oliveira, 40, que cumpria pena no Regime Fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), foi encontrado morto dentro da unidade, em Manaus.

A morte foi confirmada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), nesta segunda-feira (14), embora o caso tenha sido registrado no domingo (13).

De acordo com a esposa da vítima, ele se envolveu em uma briga com outros presidiários e acabou gravemente ferido.

De acordo com a Seap, Daniel foi encontrado desacordado durante o banho de sol com os internos de seu pavilhão. Ainda não há informações de como ocorreu a briga e o nome dos envolvidos.

O homem foi atendido pela equipe médica da unidade prisional. De acordo com a Seap, os profissionais verificaram que ele precisaria de transferência de emergência para uma unidade hospitalar, pois ainda apresentava sinais vitais.

Após ser encaminhado para a UPA do Campo Salles, localizada no bairro do Tarumã, para cuidados médicos, o homem nao resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Seap informou, por meio de nota, que será aberta uma sindicância para apurar o ocorrido dentro da unidade prisional.

