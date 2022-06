Sesc AM divulga datas para o Circuito de Festas Juninas e o Arraial do Comerciário

Manaus (AM) – Nos dias 22, 23 e 24 de junho, o Sesc Amazonas promove o Circuito de Festas Juninas que será realizado, a partir das 18h, na quadra poliesportiva do Sesc Balneário, localizado na Avenida Constantinopla, n.288, bairro Alvorada, em Manaus.

Já no dia 07 de julho será realizado o tradicional “Arraial do Comerciário”, a partir das 17h, na unidade do Sesc Centro, situado na rua Henrique Martins, n.427, Centro.



A programação tem início no dia 22 de junho (quarta-feira), às 18h, com a Festa Junina promovida pelo Trabalho Social com Idosos (TSI) do Sesc Amazonas. As atrações deste dia reúnem apresentações de dança com a Quadrilha Divina Diva e shows musicais com a banda Forró Delivery.

Os participantes do TSI também farão apresentações como a Dança do Cangaço e o Sarau do Carimbó.

Neste ano, a festa junina do TSI, a mais antiga realizada pelo Sesc AM, celebra 35 anos de existência e em todo esse tempo o cantor amazonense Zezinho Corrêa, que foi funcionário do Sesc AM por mais de 30 anos, esteve presente nas festividades juninas, à frente da coordenação do evento.

Por esse motivo, como forma de homenageá-lo, todo o circuito de festas juninas do Sesc em 2022 contará com atrações alusivas ao artista.





“Estamos preparando uma programação especial para marcar o grande retorno da festa junina presencial. Esse evento que é tão tradicional do Sesc e aguardado pelos trabalhadores do comércio e toda a sociedade amazonense. Neste ano, em especial, a figura do Zé está fazendo muita falta. O Zezinho sempre foi o grande entusiasta dessa festa e por isso vamos realizar um lindo arraial repleto de homenagens a ele”, comenta o Recreador Regional do Sesc Amazonas, Nilthon Montenegro.





O circuito continua nos dias 23 e 24 de junho com a apresentação de dança dos alunos da educação infantil, fundamental I e médio do Centro de Educação José Roberto Tadros.

E no dia 07 de julho, às 17h, na unidade do Sesc Centro, será o Arraial do Comerciário com entrada gratuita e o tradicional concurso para a escolha do Rei e da Rainha do Comércio 2022.



Além de shows musicais, dança e muita quadrilha, os eventos serão recheados de comidas típicas, pescarias, brincadeiras, sorteios e prêmios para os participantes.



Ingressos

As pulseiras de acesso começam a ser vendidas nesta quarta-feira (15/06), na Central de Relacionamento do Sesc Balneário.

Os ingressos solidários possuem valores diferenciados para comerciários e público em geral. Nos dias 22, 23 e 24 de junho, o ingresso antecipado para trabalhadores do comércio e público da terceira idade custa R$ 10,00 + 1 quilo de alimento, para o público em geral R$ 15,00 + 1 quilo de alimento.

O ingresso à venda no dia do evento terá o valor único de R$ 20,00 + 1 quilo de alimento.



Somente nos dias 23 e 24/06, serão disponibilizadas mesas para venda. As mesas da Área Vip, possuem valor único de R$ 150,00 e as mesas da Área Geral, valor único de R$ 100,00 (vendas exclusivas para o público da Escola Sesc).

O Arraial do Comerciário, no dia 07 de julho, será aberto ao público com entrada gratuita. Crianças até 4 anos de idade não pagam.

