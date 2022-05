Arraial do Axerito leva magia das festas juninas para a Arena da Amazônia

Manaus (AM)- Apresentação de danças folclóricas, comidas típicas e muito forró são as atrações do “Arraial do Axerito”, que acontece no dia 15 de junho, véspera de feriado, a partir das 18h, na Arena da Amazônia.

O evento, que comemora o retorno das festas juninas e também o aniversário de 20 anos da banda amazonense Xiado da Xinela, tem entrada gratuita.

Os grupos folclóricos Junina Império na Folia, Quadrilha Em Busca da Paz, Dança Cômica Fuzileiros na Roça, Danças Alternativas Star Hits e Funk na Roça vão levar toda magia, alegria e irreverência dos arraiais para o palco.

A decoração também dá o tom da festa: bandeirinhas ao vento, fogueiras acesas, chapéus de palha, balões coloridos entre outros adereços típicos desta época do ano.

Já as atrações musicais que vão agitar o público são Afonso Cearense, Toinho e Forró Show, Rabo de Vaca, Felipe Salles, Meu Xodó e a aniversariante da noite, Xiado da Xinela, que vai fazer um show especial, com várias participações, entre elas de alguns integrantes que passaram pela banda ao longo dessas duas décadas.

Entre as participações confirmadas estão André Brasil, Jessé do Acordeon, Maykinho, Xandinho, Heidy Dickson, Japinha, Lucélia Souza e Andreza Andrade.

“Estamos preparando um show cheio de sucessos do momento, mas também que conta um pouco da nossa história. Sempre gostamos de comemorar essa data e há dois anos não podemos festejar, então faremos uma apresentação especial para celebrar esses 20 anos da Xiado da Xinela”, comenta o fundador e vocalista da banda, Evandro Júnior.

Comidas típicas e brincadeiras

No arraial não pode faltar as delícias das festas juninas: vatapá, caruru, tacacá, mungunzá, pudim de tapioca, bolo de macaxeira estão no cardápio das barraquinhas do arraial, entre muitas outras guloseimas.

Para a garotada, também vai ter barracas de brincadeiras como pescaria, jogo das argolas, boca do palhaço e acerte a latinha.

O evento também conta com espaços exclusivos para quem quer serviços diferenciados. Ingressos para o Open Bar Premium (com bebida liberada até 3h da manhã) e o Camarote VIP já estão à venda nas lojas Via Uno, no Axerito Bar e no www.ingressofly.com

Fotos: Alcides Netto (Arena da Amazônia e Xiado da Xinela)/ Divulgação (Danças folclóricas)

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Grandiosidade do Festival de Parintins será vivida no Arena Planeta Boi

Parintins recebe exposição de aquarela

Carnaboi anuncia programação em 2022