Festival junino agita Shopping do Artesanato e Economia Solidária em Manaus

Manaus (AM) – O Shopping do Artesanato e Economia Solidária realiza o Festival Junino de quinta-feira a sábado (9 a 11), das 10h às 17h.

O espaço é gerenciado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti).

A programação especial acontece na área comum do Shopping do Artesanato e Economia Solidária, situado na Galeria+, na avenida Djalma Batista, 1.018, e terá comidas típicas, danças regionais, desfile temático voltado para o festival de Parintins e atração musical.

Para o secretário executivo do Trabalho e Empreendedorismo, André Mota, a perspectiva é viabilizar mais momentos como este, para que os artesãos impulsionem seus produtos.

“A missão do Governo do Estado é a valorização do artesanato amazonense, e por isso estamos aqui, apoiando os artesãos e empreendedores solidários com a realização do Festival Junino. Esperamos, em breve, fazer muito mais”, frisou Mota.

A iniciativa visa movimentar o espaço para que as pessoas apreciem as lojas e visitem o Shopping, que conta com 55 lojas com diversos produtos artesanais, além de espaços para alimentação e estacionamento gratuito.

De acordo com a permissionária, Ricélia Luz, o intuito do evento é estimular a economia neste período atípico.

“Através do nosso festival junino, buscamos gerar vendas e novas encomendas, na intenção de ajudar artesãos locais e dar visibilidade ao Shopping do Artesanato e Economia Solidária. Estamos confiantes de que teremos bons resultados”, disse.

