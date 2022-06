Mais de 60 mil pessoas devem sair de Manaus para Parintins neste fim de semana

Manaus (AM)- A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam) iniciou, nesta quinta-feira (16), as operações Viagem Segura – Feriado de Corpus Christi e Parintins Para Todos.

De hoje a 27 de junho, o Departamento de Transporte Hidroviário (DETH) da Agência projeta que mais de 60 mil pessoas devem ir de Manaus para a Ilha Tupinambarana, em cerca de 300 embarcações.

O levantamento foi feito com base nos dados disponibilizados pela Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC), da Marinha do Brasil.

A Operação Parintins para Todos acontece de hoje a 27 de junho, sendo direcionada somente às embarcações que seguem para Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). No período, o quantitativo de pessoas no município aumenta em decorrência do Festival Folclórico do município, a ser realizado de 24 a 26 deste mês.

Seguindo orientação do governador Wilson Lima, o diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior, destaca que tanto o Corpus Christi quanto o Festival Folclórico de Parintins têm um público expressivo.

“Em Parintins, a partir do dia 21, aproveitaremos a oportunidade para fazer um levantamento de informações e colher as opiniões dos usuários do serviço, sobre as necessidades de melhorias, os problemas constatados, para que possamos finalizar o nosso processo de regulamentação do transporte intermunicipal aquaviário”, adiantou o gestor.

Parintins Para Todos

A operação Parintins Para Todos ocorre na capital (de hoje a 27) e no município dos bumbás Garantido e Caprichoso (de 21 a 27). Em ambas as cidades, o foco dos servidores é impedir que ocorra a superlotação.

Como a Arsepam trabalha na finalização da regulamentação da Lei Estadual n° 5.604/2021, que dispõe sobre o Serviço Público de Transporte Hidroviário Intermunicipal de Passageiros e Cargas do Amazonas (SPTHI), caso seja constatada a superlotação de algum barco, a Marinha do Brasil será acionada para tomada das medidas cabíveis.

Além da Marinha, a Agência Reguladora do Amazonas conta com o apoio da Agência Nacional de Transporte Aquaviários (Antaq), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), da Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH) e da Prefeitura de Parintins.

