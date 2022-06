Duas mulheres são presas com mais de 17 quilos de entorpecentes em Coari

Coari (AM) – Policiais que atuam na Base Fluvial Arpão prenderam, na noite de sexta-feira (17), duas mulheres de 25 anos por suspeita de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Os agentes apreenderam mais de 17 quilos de drogas em uma embarcação com a dupla. A ação causou um prejuízo de R$ 260 mil ao crime.

De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Alberto Mansur, o governador Wilson Lima determinou a intensificação do policiamento em todo o estado para combater a criminalidade.

Conforme o relatório policial, durante a operação Hórus, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), os policiais abordam a lancha “Puma” e, durante revista, localizaram com a dupla uma mala com cem cigarros de maconha.

Posteriormente, os agentes localizaram mais duas malas com 14 tabletes de entorpecentes, totalizando 17,2 quilos de maconha.

A dupla tinha como destino o município de Tefé (a 522 quilômetros de Manaus).

As duas mulheres presas e o material apreendido foram apresentados para a autoridade de polícia judiciária para os procedimentos cabíveis.

Base Arpão

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-F), a Base Fluvial Arpão visa o combate à criminalidade por meio fluvial, e integra as ações da operação Hórus, do Governo Federal.

Denúncia

O disque-denúncia 181 funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas. Outra forma de repassar informações é por meio do site www.ssp.am.gov.br.

