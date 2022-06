A vítima foi atingido com vários tiros e morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Manaus (AM) – Um homem identificado como Cristiano de Araújo Vidinha, 33 anos, foi executado a tiros no início da tarde desta sexta-feira (17), no cruzamento entre a avenida Oscar Borel e a travessa São José, no bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus.

Informações preliminares apontam que tiros foram disparados homens que estavam em um veículo na cor branca, modelo Chevrolet Prisma. A vítima foi atingido com vários tiros e morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com a família, o homem não tinha qualquer envolvimento com o tráfico de drogas.

Policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fizeram o isolamento da área até a chegada da perícia técnico-científico da Polícia Civil.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo da vítima. O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Ocorrências nas últimas 24 horas

Dois jovens foram assassinados em pontos diferentes da capital amazonense na noite da quinta-feira (16). O primeiro foi Valdir Guedes da Silva Neto, 25 anos. O crime acontece na rua Santo Antônio, bairro Santo Antônio, Zona Oeste. Já Paulo Henrique Cordeiro da Silva, 17 anos, foi morto na rua Gaspar Guimaraes, bairro Parque 10 de Novembro, na zona centro sul.

Outra ocorrência é referente a um homem identificado como Pablo Henrique Saraiva das Costa, que foi preso suspeito de matar Richard Ítalo Cabral Braga, 18, a facadas, na madrugada desta sexta-feira (17), na rua Rio Capauati, no bairro São José, na Zona Leste de Manaus.

O corpo de uma mulher, até o momento não identificada, foi encontrado no início da tarde da quinta-feira (16) no ramal do Água Preta, quilômetro 32 da rodovia AM 010, região metropolitana de Manaus. Devido as características da morte, que foi atingida com tiros na cabeça, a polícia acredita que foi uma execução.

