Prefeitura de Manaus entrega praça do Jardim Versalles revitalizada

Manaus (AM) – Os moradores do conjunto Jardim Versalles, bairro Planalto, na zona Centro-Oeste, receberam, neste sábado (18), o espaço público instalado na rua 11 da localidade, totalmente revitalizado. Com a implantação de bancos, além de uma bela pintura, paisagismo, calçadas e lixeiras novas, eles podem ter acesso a um novo espaço de lazer.

“Fazia tempo que esta praça estava abandonada. Agora, com o Prefeito David Almeida, nos sentimos valorizados e ganhamos este espaço reformado e muito mais bonito”, agradeceu a aposentada Laura da Costa, 66 anos, moradora do conjunto.

O comentário da moradora é pertinente, já que a reforma do local foi uma determinação do Prefeito David Almeida para proporcionar aos moradores do conjunto um ambiente onde todos possam confraternizar com a família e praticar atividades físicas.

Ação

O trabalho foi coordenado pela Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Públicos (Semulsp). De acordo com o secretário da pasta, Altervi Moreira, os moradores e demais frequentadores do espaço pediam para que a praça fosse transformada.

“Esse é mais um espaço revitalizado, sob a determinação do prefeito David Almeida de cuidar dos espaços públicos. Começamos 2022 com o pé direito e vamos continuar nessa pegada, e mais do que isso, a comunidade merece”, ressaltou.

O presidente do bairro Redenção, vizinho ao Versalles, Mário José de Souza, agradeceu o trabalho da Semulsp. “A praça estava precisando de reparos. Estava abandonada. E quando o Sabá Reis era o secretário eu falei a situação, e ele deu total apoio para a revitalização. E agora, o secretário Altervi deu continuidade aos serviços. Eu só tenho a agradecer”, afirmou.

O titular da Semulsp, Altervi Moreira, disse que a revitalização do local é determinação do prefeito David Almeida para atender os moradores Foto: Divulgação

Outras praças

Outros espaços estão previstos para serem entregues nos próximos dias, como a praça Danilo Matos Areosa, no Distrito Industrial, zona Sul; e a Otávio Raman Neves, no conjunto João Paulo, na zona Norte.

