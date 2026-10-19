ARQUITETURA

Edifício na avenida Darcy Vargas chamou a atenção nas redes sociais após a retirada das telas de proteção revelar a vegetação integrada à fachada.

Um prédio com jardins integrados à fachada chamou a atenção nas redes sociais e viralizou em Manaus. Na terça-feira, o Botânica Office, empreendimento da Engeco Engenharia localizado na avenida Darcy Vargas, no bairro Chapada, ultrapassou 30 mil visualizações e recebeu cerca de 2 mil curtidas no X em menos de 24 horas.

A repercussão cresceu após a retirada das telas de proteção, que revelou a combinação de concreto, vidro e vegetação. Assim, mesmo ainda em obras, o edifício despertou a curiosidade dos internautas pela proposta arquitetônica.

“Destoa muito do restante da cidade, é chocante de lindo (ainda não tá pronto)”, comentou um usuário. Além disso, outra pessoa destacou o potencial do projeto após a conclusão: “Quando ele tiver finalizado, bonitinho e as plantas estiverem mais densas, vai ficar simplesmente perfeito”.

Arquitetura integra vegetação à fachada

Lançado em 2023, o Botânica Office tem área total de 23.514,83 metros quadrados. O projeto reúne três pavimentos de subsolo, térreo, mezanino, 14 andares e rooftop. A previsão é concluir as obras em dezembro de 2026.

Além da vegetação, o projeto incorpora terraços, pavimentos com configurações diferenciadas, balanços de até 6,5 metros e vãos livres de até 11 metros. Dessa forma, a arquitetura combina áreas verdes e soluções estruturais em um edifício corporativo.

A paisagista Hana Eto Gall assina o projeto de paisagismo, que utiliza espécies adaptadas ao clima amazônico. Para manter a vegetação, o empreendimento também prevê um sistema automatizado de fertirrigação, que combina a irrigação com a aplicação de nutrientes.

Botânica Office acumula prêmios de arquitetura e engenharia

De acordo com as informações do empreendimento, o Botânica Office acumula 11 premiações. Entre elas estão o International Americas Property Awards, o Prêmio Saint-Gobain e o Prêmio Talento Engenharia Estrutural, promovido pela Gerdau e pela Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural (ABECE).

Já o engenheiro civil Marcus Gonçalves de Mesquita, da Tecpro, assina o projeto estrutural do edifício.

Com a retirada das telas de proteção, a vegetação ganhou mais visibilidade e colocou o Botânica Office em evidência nas redes sociais. Enquanto as obras avançam, o projeto também chama a atenção pela proposta de integrar jardins à arquitetura corporativa de Manaus.

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