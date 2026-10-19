A modelo amazonense Luíza Perote, de 21 anos, estreou no Victoria’s Secret Fashion Show 2026 neste domingo (18), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Natural de Humaitá, no interior do Amazonas, ela chegou à passarela de uma das marcas mais conhecidas da moda mundial após construir uma carreira internacional. Ao longo dessa trajetória, trabalhou para algumas das principais grifes do setor.
Antes de conquistar esse espaço, no entanto, Luíza enfrentou bullying por causa da aparência. Em entrevista à Harper’s Bazaar Brasil, a modelo falou sobre as dificuldades vividas na infância e sobre o caminho percorrido até alcançar reconhecimento profissional.
Do Amazonas às grandes grifes internacionais
A trajetória de Luíza na moda começou aos 13 anos, quando foi descoberta após participar de um concurso de modelos. Durante a pandemia de Covid-19, ela também publicou vídeos nas redes sociais reproduzindo desfiles pelos corredores de casa. Dessa forma, continuou demonstrando interesse pela profissão mesmo em um período de restrições.
Aos 17 anos, mudou-se para São Paulo para investir na carreira. Desde então, passou a integrar o circuito internacional da moda e trabalhou para marcas como Chanel, Gucci, Prada, Fendi, Versace, Saint Laurent, Balenciaga, Schiaparelli e Alexander McQueen.
Além disso, a amazonense conquistou espaço na alta-costura, segmento conhecido pela produção de peças exclusivas e pelo trabalho artesanal. Em 2026, por exemplo, desfilou para a Schiaparelli durante a temporada de alta-costura de Paris.
Estreia de Luíza Perote na Victoria’s Secret
Agora, a participação no Victoria’s Secret Fashion Show 2026 representa mais uma etapa da carreira internacional da modelo. O evento reúne modelos de diferentes países e tem ampla repercussão na indústria da moda.
Com a estreia, Luíza amplia ainda mais sua presença nas passarelas internacionais. Ao mesmo tempo, sua trajetória chama atenção para o caminho percorrido desde o interior do Amazonas até os grandes eventos da moda mundial.
Assim, a história da modelo também evidencia como experiências de bullying por causa da aparência podem fazer parte da trajetória de quem busca reconhecimento. No caso de Luíza, a carreira já inclui trabalhos para grifes de renome e, agora, a participação no desfile da Victoria’s Secret.