Amazonas

A Polícia Civil do Amazonas prendeu Jackson Silva dos Santos, de 26 anos, suspeito de participar do assassinato de Paloma, uma mulher trans de 28 anos, em Manaus. Os policiais cumpriram o mandado de prisão temporária na sexta-feira (16), no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste da capital.

De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o crime ocorreu em 27 de setembro, no bairro Jorge Teixeira, também na zona leste. Na ocasião, Jackson e um adolescente de 16 anos teriam invadido a casa da vítima e atirado contra ela. Paloma morreu no local.

Desentendimento teria motivado o crime

Conforme as investigações, a motivação estaria relacionada a uma discussão entre Paloma e o adolescente em uma adega na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira. Durante o desentendimento, a mulher trans teria dado dois tapas no rosto do jovem.

Segundo o depoimento de Jackson à polícia, o adolescente esperou Paloma sair do estabelecimento e a seguiu até sua residência. Depois disso, ainda conforme a investigação, o jovem teria contratado Jackson por R$ 1 mil para ajudá-lo a planejar e executar o homicídio.

Suspeito relata dinâmica do assassinato

Durante o cumprimento do mandado na casa de familiares de Jackson, os policiais apreenderam uma arma de fogo que pode ter sido usada no crime.

Já na sede da DEHS, Jackson confessou participação no homicídio, segundo a polícia. Em depoimento, ele afirmou que foi de motocicleta com o adolescente até a residência de Paloma no dia do crime.

De acordo com o relato, a vítima estava deitada na cama quando os dois chegaram. Ao perceber a presença do adolescente, ela teria se levantado e tentado se aproximar dele. Nesse momento, o jovem teria efetuado quatro disparos, enquanto Jackson permanecia na porta do imóvel, vigiando o local.

Adolescente se apresentou à polícia

Após a prisão de Jackson, o adolescente se apresentou à DEHS. Em seguida, os policiais o encaminharam à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), responsável pelos procedimentos relacionados ao caso.

Jackson responderá por homicídio, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

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