AGRICULTURA FAMILIAR

Produtores rurais iniciaram atendimento junto à Sect para formalizar a documentação da área onde vivem e cultivam alimentos há mais de seis anos.

Uma associação formada por 50 famílias de produtores rurais busca regularizar a área onde mantém atividades agrícolas na rodovia AM-010, em Itacoatiara, no interior do Amazonas. Nesta sexta-feira (27), representantes da Associação Agrícola Terra Prometida receberam o primeiro atendimento da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (Sect).

O grupo pretende formalizar a documentação da propriedade. Para isso, os representantes procuraram a secretaria a fim de conhecer os procedimentos necessários para avançar no processo.

A secretária de Estado das Cidades e Territórios, Renata Queiroz, destacou a importância da orientação aos produtores. Segundo ela, o atendimento inicial permitiu compreender a demanda e apresentar os caminhos para buscar a regularização.

Associação produz alimentos para Manaus e Itacoatiara

O presidente da associação, Wilson Afonso Brandão, explicou que a entidade surgiu para incentivar a produção agrícola e fortalecer as atividades rurais na região.

Atualmente, os produtores cultivam mandioca, macaxeira, frutas, coco e hortaliças. A produção abastece principalmente os municípios de Itacoatiara e Manaus.

Além disso, Wilson informou que a associação está estabelecida na região há mais de seis anos. Nesse período, as famílias construíram moradias e organizaram áreas de cultivo.

“Hoje, viemos dar entrada na regularização da terra. Já estivemos aqui anteriormente e agora retornamos para formalizar a documentação”, afirmou o presidente.

Regularização pode facilitar acesso a crédito

A formalização da propriedade pode ampliar as oportunidades para os produtores rurais. Com a documentação adequada, eles poderão buscar financiamentos, assistência técnica e acesso a políticas públicas.

Além disso, a regularização pode facilitar investimentos na produção e na infraestrutura da comunidade. Entre as demandas dos agricultores estão melhorias nos ramais de acesso às propriedades.

Dessa forma, os produtores esperam melhorar as condições de transporte e o escoamento dos alimentos cultivados na região.