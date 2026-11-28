Uma associação formada por 50 famílias de produtores rurais busca regularizar a área onde mantém atividades agrícolas na rodovia AM-010, em Itacoatiara, no interior do Amazonas. Nesta sexta-feira (27), representantes da Associação Agrícola Terra Prometida receberam o primeiro atendimento da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (Sect).
O grupo pretende formalizar a documentação da propriedade. Para isso, os representantes procuraram a secretaria a fim de conhecer os procedimentos necessários para avançar no processo.
A secretária de Estado das Cidades e Territórios, Renata Queiroz, destacou a importância da orientação aos produtores. Segundo ela, o atendimento inicial permitiu compreender a demanda e apresentar os caminhos para buscar a regularização.
Associação produz alimentos para Manaus e Itacoatiara
O presidente da associação, Wilson Afonso Brandão, explicou que a entidade surgiu para incentivar a produção agrícola e fortalecer as atividades rurais na região.
Atualmente, os produtores cultivam mandioca, macaxeira, frutas, coco e hortaliças. A produção abastece principalmente os municípios de Itacoatiara e Manaus.
Além disso, Wilson informou que a associação está estabelecida na região há mais de seis anos. Nesse período, as famílias construíram moradias e organizaram áreas de cultivo.
“Hoje, viemos dar entrada na regularização da terra. Já estivemos aqui anteriormente e agora retornamos para formalizar a documentação”, afirmou o presidente.
Regularização pode facilitar acesso a crédito
A formalização da propriedade pode ampliar as oportunidades para os produtores rurais. Com a documentação adequada, eles poderão buscar financiamentos, assistência técnica e acesso a políticas públicas.
Além disso, a regularização pode facilitar investimentos na produção e na infraestrutura da comunidade. Entre as demandas dos agricultores estão melhorias nos ramais de acesso às propriedades.
Dessa forma, os produtores esperam melhorar as condições de transporte e o escoamento dos alimentos cultivados na região.