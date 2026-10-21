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Mudanças atingem o Fundo Manaus Solidária, a Secretaria de Habitação e a unidade responsável por água e esgoto.

Manaus (AM) – O prefeito Renato Junior promoveu mudanças no comando de três órgãos da administração municipal. As nomeações de Viviana Pinheiro Lira de Oliveira para o Fundo Manaus Solidária (FMS), Edvar da Silva Nunes Junior para a Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf) e Elan Martins de Alencar para a Unidade Gestora de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (UGPM-Água) foram publicadas no Diário Oficial do Município (DOM), edição nº 6.419, com efeitos a partir de terça-feira (20).

Segundo o prefeito, as mudanças buscam reforçar a equipe e dar continuidade às ações voltadas à assistência social, à regularização de moradias e à ampliação do acesso à água e ao saneamento básico.

Mudanças no Fundo Manaus Solidária

Viviana Pinheiro Lira de Oliveira, conhecida como Vivi Lira, reassume a presidência do Fundo Manaus Solidária, órgão vinculado à Casa Civil. Ela havia deixado a função durante o período de desincompatibilização eleitoral.

Com a alteração, Rafhael Valerio Bezerra Pina de Oliveira, que ocupava a presidência, passa a exercer o cargo de diretor-executivo. Janete da Costa Barroso Oliveira assume a vice-presidência, substituindo Giselle Menezes dos Santos Postal.

Junior Nunes retorna à Habitação

Na Semhaf, Edvar da Silva Nunes Junior, o Junior Nunes, volta ao cargo de secretário municipal, que também havia deixado durante o período eleitoral. Advogado, ele já atuou como subsecretário da pasta e dirigiu a Escola de Serviço Público Municipal (Espi) entre 2021 e 2024.

Philippe Barbosa Venancio, que estava à frente da secretaria, passa a chefiar a Divisão de Controle de Obras.

Ex-vereador assume unidade de água e esgoto

Elan Martins de Alencar foi nomeado superintendente da UGPM-Água, responsável pela área de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Natural de Eirunepé, no interior do Amazonas, ele foi secretário municipal de Esporte, Obras e Limpeza Pública do município entre 2004 e 2010. De 2011 a 2015, também dirigiu o hospital regional da cidade.

Em Manaus, Elan foi eleito vereador em 2020 e reeleito em 2024. Sua atuação na Câmara Municipal de Manaus (CMM) foi voltada principalmente às comunidades das zonas Norte e Leste, com pautas relacionadas à infraestrutura, saúde e esporte. Ele também presidiu a Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico da Casa Legislativa.

As mudanças integram a reorganização administrativa da Prefeitura de Manaus e passam a valer conforme as datas estabelecidas nos atos publicados no Diário Oficial do Município.

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