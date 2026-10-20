ELEIÇÕES 2026

Candidato defende equipes treinadas, delegacia especializada em incêndios criminosos e monitoramento preventivo nos 62 municípios.

O candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD), defendeu, em entrevista, a criação de brigadas municipais para combater incêndios florestais no interior do Amazonas. A proposta prevê parceria com as prefeituras para treinar e equipar equipes capazes de atuar rapidamente nos focos de queimadas.

“Temos que fazer parceria com as prefeituras para ter brigadas. É preciso treinar, equipar e manter em todos os municípios esse tipo de atividade. Até sair um avião daqui e chegar aos municípios mais distantes, teremos dificuldade em atender todo o Amazonas”, afirmou.

Omar apontou o Fundo Amazônia como uma das possibilidades para financiar equipamentos e a manutenção das brigadas.

“Através dele é possível adquirir esse recurso para comprar os equipamentos, montar essas brigadas e mantê-las treinadas e funcionando em época de queimada”, disse.

Investigação de incêndios criminosos

O candidato também defendeu a criação de uma delegacia especializada para investigar incêndios criminosos e identificar os responsáveis.

“É necessário ter uma delegacia especializada para atuar nessa área, fazer investigação para a gente não apontar o dedo para quem não é responsável. Tem que investigar e, fazendo isso, tem que punir”, afirmou.

Segundo Omar, o enfrentamento às queimadas também exige integração entre municípios, Estado e Governo Federal, especialmente diante dos impactos da fumaça sobre a saúde da população.

“Isso tem que ser um trabalho conjunto do município, do Estado e do Governo Federal. Quem está mais sofrendo é a criança e o idoso. Na área da saúde, aumenta o número de pessoas com problemas respiratórios e isso sufoca o sistema”, declarou.

Monitoramento e prevenção

O plano de governo prevê ainda salas de monitoramento em cinco municípios-polo, sistema de alerta precoce de queimadas e planos de prevenção e combate ao fogo nos 62 municípios.

A proposta também inclui o acompanhamento de dados dos sistemas PRODES e DETER, do Inpe, e operações integradas entre órgãos ambientais e forças de segurança estaduais e federais.

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