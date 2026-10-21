ACIDENTE

Acidente ocorreu sobre o rio Aracu, entre Novo Aripuanã e Apuí. Moradores socorreram as vítimas, mas não há informações sobre o número de feridos.

Manaus (AM) – Um caminhão-baú caiu de uma ponte sobre o rio Aracu, na rodovia AM-174, no interior do Amazonas. O acidente ocorreu no quilômetro 22 da estrada, no trecho entre os municípios de Novo Aripuanã e Apuí.

A ponte tem 120 metros de extensão, e o veículo despencou de uma altura superior a 20 metros. Vídeos registrados por testemunhas mostram o caminhão após a queda. Conforme relatos de moradores, o veículo quase atingiu a lateral do rio.

Segundo relatos de pessoas que ajudaram no socorro, não houve mortes, mas algumas pessoas ficaram feridas. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre a quantidade de feridos.

A ocorrência também levantou preocupações entre moradores sobre as condições de segurança da ponte e os riscos para os veículos que trafegam pelo trecho.

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