ENERGIA

Subestação Santo Antônio ganha novo transformador e dois alimentadores, o que dá mais folga à rede nos horários de pico

Entre 12 e 18 de outubro, equipes da Âmbar Energia realizaram 2,3 mil ações de manutenção, correção e ampliação da rede elétrica nos 62 municípios do Amazonas, com foco em segurança e na melhoria da infraestrutura.

Foram 1.078 ações em Manaus e 1.222 no interior. Entre os principais serviços estão a instalação de 134 postes e a substituição de 67 transformadores; manutenções preventivas, como a limpeza de faixas de servidão (áreas ao redor ou abaixo da rede) e 1.019 podas de árvores; e 1.095 manutenções corretivas, que reparam falhas e pontos danificados da rede.

O trabalho faz parte da atuação contínua das equipes da Âmbar Energia em campo para manter a rede elétrica mais segura, preparada e confiável para atender o fornecimento aos clientes.

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