Investimento

Subestação Santo Antônio ganha novo transformador e dois alimentadores, o que dá mais folga à rede nos horários de pico

A Âmbar Energia concluiu, em três meses, a ampliação da subestação Santo Antônio, localizada na zona Norte de Manaus, com a energização do quarto transformador, de alta potência, e a entrada em operação de dois novos alimentadores. Com investimento de R$ 2,5 milhões, a obra amplia a capacidade do sistema elétrico para bairros das zonas Norte e Oeste da capital, com o objetivo de atender à demanda nos horários de maior consumo nessas regiões.

“Com esse novo transformador, a subestação Santo Antônio passa a assumir mais de 20 megawatts (MW) de carga que antes ficavam com outras subestações, o que beneficia bairros como Tarumã, Novo Israel e adjacências. Estamos melhorando a qualidade, a confiabilidade e a continuidade do fornecimento de energia para a população”, afirma o gerente de Operação da Âmbar Energia, Raimundo Júnior.

Com a nova estrutura, as subestações Redenção, Jaraqui, João Paulo, Cidade Nova e Santa Etelvina passam a operar com mais folga nos horários de pico, o que reduz o risco de sobrecarga e de quedas de energia. A obra faz parte do conjunto de investimentos da Âmbar Energia para modernizar e fortalecer a rede elétrica do Amazonas, com foco em um fornecimento mais seguro e estável para os clientes.

Foto: Divulgação Âmbar Energia

Segundo o gerente do Departamento de Engenharia da Âmbar Energia, Eduardo Firmino, a ampliação foi planejada para responder ao aumento da demanda associado aos efeitos do El Niño e para reforçar as ações de melhoria da infraestrutura elétrica.

“Essa obra prepara a rede para os períodos de calor intenso, quando o consumo dispara. Com mais capacidade instalada, a região fica menos vulnerável a sobrecargas e o cliente sente a diferença no dia a dia”, explica.

A ampliação incluiu obras civis, montagem eletromecânica, instalação de equipamentos e adequações nos sistemas de proteção, controle e automação.

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