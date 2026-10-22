Acidente

Josué da Silva Souza, de 20 anos, conduzia uma bicicleta elétrica quando foi atingido por um veículo; motorista não foi identificado.

hUMAIT´PA(AM) – O estudante de Pedagogia da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) Josué da Silva Souza, de 20 anos, morreu na noite de terça-feira (20), após a bicicleta elétrica que conduzia ser atingida por um carro em Humaitá, no sul do Amazonas.

O acidente ocorreu no cruzamento da rua Circular Municipal com a rua Bezerra de Noronha. Imagens de câmeras de segurança registraram um carro branco passando pelo local após a colisão. Com a força do impacto, o estudante e a bicicleta foram lançados sobre o asfalto.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, uma ambulância do hospital municipal já estava no local quando os policiais chegaram. A equipe de saúde constatou a morte de Josué.

Ufam lamenta morte de estudante

Em nota, a Direção do Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente (IEAA) da Ufam manifestou pesar pela morte do universitário e destacou sua participação na vida acadêmica. Segundo a instituição, Josué era presente nas atividades acadêmicas, culturais e esportivas.

O estudante também integrou a Comissão de Cultura do instituto e representou a unidade nos Jogos Universitários da Universidade Federal do Amazonas (JUUFAM), realizados em Manaus.

A direção prestou solidariedade aos familiares, amigos, colegas de turma, professores e demais integrantes da comunidade universitária. Na homenagem, a instituição ressaltou as lembranças e os vínculos construídos por Josué durante sua trajetória no instituto.

Até a última atualização, não havia informações sobre a identificação do motorista envolvido no acidente.

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