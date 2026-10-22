POLÍCIA

Homem tentou roubar o celular de uma jovem no Japiim, mas foi perseguido, desarmado e espancado até ficar desacordado.

Manaus (AM) – Um vídeo mostra o momento em que um homem é agredido por populares após uma tentativa de roubo nas proximidades da Feira Modelo, no bairro Japiim, zona sul de Manaus, na tarde desta terça-feira (20). Segundo as informações do caso, o suspeito estava armado com uma faca e tentou levar o celular de uma jovem em uma parada de ônibus.

A vítima reagiu e gritou por socorro, chamando a atenção de pessoas que estavam na região. O homem tentou escapar e entrou no prédio da Feira Modelo, onde procurou se esconder no banheiro.

Ao ser encontrado, ele correu para a área externa e agarrou um morador, tentando usá-lo como refém para afastar o grupo que o perseguia. Os populares conseguiram desarmar o suspeito e libertar o homem. Em seguida, passaram a agredi-lo com socos e chutes. As agressões terminaram quando ele ficou desacordado no chão.

Suspeito foi levado para atendimento médico

Policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e compareceram ao local. A jovem confirmou aos agentes a tentativa de roubo, e o homem recebeu voz de prisão.

Devido aos ferimentos, ele foi socorrido e encaminhado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da zona sul. Após receber atendimento e ser liberado, foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde seriam realizados os procedimentos legais.

Conforme as informações divulgadas, o suspeito possui histórico criminal e já passou pelo sistema prisional.

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