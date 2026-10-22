Meio ambiente

Focos de incêndio caíram 55,7% em 11 dias, enquanto chuvas e ações de combate ajudaram a dissipar a fumaça que cobriu a capital.

Manaus (AM) – Depois de enfrentar dias de intensa fumaça e chegar a registrar a pior qualidade do ar do mundo, Manaus apresentou melhora nos indicadores de poluição nesta quinta-feira (22). A mudança ocorre em meio à redução dos focos de queimadas no Amazonas e à ocorrência de chuvas na capital, que contribuíram para dispersar parte da fumaça acumulada.

Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostram que o estado registrou 1.372 focos de calor entre 1º e 11 de outubro. Nos dez dias seguintes, entre 11 e 21 de outubro, foram contabilizados 608 registros. A diferença representa uma queda de aproximadamente 55,7%, indicando desaceleração dos incêndios no período.

A redução dos focos ocorre paralelamente ao trabalho das equipes de combate ao fogo. Entre 1º de junho e 20 de outubro, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) registrou 3.789 ocorrências relacionadas a incêndios urbanos e florestais e atuou no combate a 23.527 focos. Desse total, 4.708 foram registrados em Manaus e 18.819 em municípios do interior.

Chuvas ajudam a dissipar a fumaça

Além da diminuição das queimadas, as condições meteorológicas contribuíram para a melhora da qualidade do ar. As chuvas registradas desde quarta-feira (21) e que voltaram a atingir Manaus nesta quinta ajudaram a remover partículas suspensas na atmosfera e a reduzir a concentração de fumaça.

Na manhã desta quinta-feira, por volta das 7h, sensores do Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental (Selva), desenvolvido pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), apontaram concentrações de material particulado fino entre 11,5 e 32,7 microgramas por metro cúbico (µg/m³).

Bairros como Chapada, Aparecida, Aleixo, Petrópolis e Morro da Liberdade apresentaram índices classificados como bons pelo sistema, abaixo de 25 µg/m³. Em outras áreas, como Coroado e regiões próximas ao Distrito Industrial, a qualidade do ar permaneceu na faixa moderada.

Estado amplia combate aos incêndios

O Governo do Amazonas mantém medidas para conter as queimadas e reduzir os impactos da estiagem. Entre as iniciativas está a proibição do uso do fogo por 120 dias em todo o estado, respeitadas as exceções previstas na legislação.

O governo também decretou situação de emergência por 180 dias em áreas afetadas por incêndios florestais e em todo o Amazonas devido à estiagem. A medida permite ampliar as ações de resposta e agilizar providências para enfrentar os efeitos dos desastres.

O monitoramento por imagens de satélite, realizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) e pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), auxilia na identificação de focos de calor e no direcionamento das equipes de fiscalização.

As ações incluem ainda atividades de educação ambiental, que alcançaram mais de 43 mil pessoas entre junho e agosto de 2026.

Combate ao fogo continua sendo necessário

Apesar da melhora registrada na capital, a redução da fumaça em um determinado período não significa que o problema esteja resolvido. A permanência de focos de incêndio e os efeitos da estiagem exigem continuidade das ações de prevenção, fiscalização e combate ao fogo.

A qualidade do ar também pode variar conforme as condições do tempo e a ocorrência de novas queimadas. Por isso, o monitoramento ambiental continua sendo importante para orientar as medidas de proteção à população.

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