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Propostas incluem o programa Tempo de Cuidar, ampliação da rede de saúde e recuperação de espaços de atendimento à terceira idade

O candidato ao Governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD), anunciou a proposta de construir um hospital especializado no atendimento à população idosa durante encontro com apoiadores nesta terça-feira (20), na zona Oeste de Manaus. Ele também defendeu a retomada dos centros de convivência e a ampliação dos serviços de saúde voltados às pessoas com mais de 60 anos.

“Queremos envelhecer com qualidade de vida. Vamos construir um hospital especializado para idosos. Comigo as coisas vão mudar, vamos cuidar de verdade dos idosos que precisam, aqueles que já cuidaram de tantas pessoas”, afirmou.

Entre as propostas apresentadas estão o programa Tempo de Cuidar e a construção de novas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e policlínicas. Omar também reafirmou os planos de construir três maternidades e um hospital geral em Manaus.

Centros de convivência e Funati

Omar defendeu a recuperação dos centros de convivência implantados durante a gestão de Eduardo Braga (MDB). Segundo ele, os espaços ofereciam atividades físicas, culturais e de reabilitação, mas atualmente enfrentam problemas de manutenção.

“Esses espaços ofereciam fisioterapia, hidroterapia, piscinas aquecidas, dança, corte e costura, crochê e outras atividades para o bem-estar físico e mental. Agora, está tudo sucateado, os idosos não têm mais opções de lazer”, afirmou.

O candidato também relembrou sua participação na criação da Universidade da Terceira Idade, posteriormente transformada em fundação, e a construção da sede da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (Funati), no bairro Compensa.

Segundo Omar, a iniciativa chegou a atender 3 mil alunos. A proposta é recuperar e ampliar os serviços destinados à população idosa, associando assistência à saúde, atividades físicas e convivência social.

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