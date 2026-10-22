Eleições 2026

Candidatos ao Governo do Amazonas se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 21h30, na Rede Amazônica.

Manaus (AM) – Os candidatos ao Governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL), se enfrentam nesta quinta-feira (22) no último debate antes do segundo turno das Eleições 2026. O encontro será transmitido ao vivo pela Rede Amazônica, a partir das 21h30, no horário de Manaus, após a novela Quem Ama Cuida.

O debate será realizado nos estúdios da emissora, em Manaus, com mediação do jornalista Cesar Menezes. A transmissão também estará disponível no g1 Amazonas, na CBN Amazônia Manaus e no Globoplay.

A programação prevê quatro blocos, com perguntas de candidato para candidato. Dois serão de tema livre, permitindo que os participantes escolham os assuntos das perguntas, enquanto os outros dois terão temas determinados pela equipe de Jornalismo da emissora.

Como será o debate

O primeiro bloco será de tema livre, com Omar Aziz iniciando as perguntas. No segundo, com tema determinado, a primeira pergunta será feita por Maria do Carmo. Ela também abrirá o terceiro bloco, novamente de tema livre. No quarto e último bloco, de tema determinado, Omar começará os questionamentos.

Nos blocos de tema livre, cada candidato terá 13 minutos, que poderão ser administrados livremente, totalizando 26 minutos por bloco. Já nos blocos de tema determinado, serão 16 minutos de duração, com oito minutos por tema. Cada participante escolherá um assunto entre seis opções apresentadas em um telão para iniciar o confronto direto.

O debate será encerrado com as considerações finais dos candidatos. Cada um terá dois minutos para falar, com Maria do Carmo na primeira posição, seguida por Omar Aziz, conforme sorteio realizado previamente.

Ordem dos candidatos

O sorteio também definiu a posição dos candidatos no cenário. Omar Aziz ocupará a posição 1, enquanto Professora Maria do Carmo ficará na posição 2. A disposição no estúdio não interfere na ordem das perguntas e respostas, definida separadamente para cada bloco.

O confronto marca a última oportunidade de debate entre os dois candidatos antes da votação do segundo turno, quando os eleitores amazonenses escolherão o próximo governador do estado.

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