Eleições 2026

Candidata ao Governo do Amazonas propõe manter benefícios sociais até que famílias conquistem autonomia financeira por meio do trabalho.

Manaus (AM) – A candidata ao Governo do Amazonas Professora Maria do Carmo (PL) afirmou que reduzir a pobreza no estado será um dos objetivos de um eventual governo. A declaração foi feita durante entrevista à rádio CBN Amazônia, na sede da Rede Amazônica, em Manaus, na quarta-feira (14), durante a campanha para o segundo turno das eleições estaduais.

A candidata defendeu a manutenção dos benefícios sociais até que os beneficiários consigam garantir o próprio sustento por meio do trabalho. Entre os programas citados, estão o Bolsa Família e o Auxílio Permanente. Para ela, o poder público tem o dever de amparar as famílias que ainda não conseguem manter a própria renda.

“Até que as pessoas tenham condição de sair dessa situação por meio de um emprego”, afirmou Maria do Carmo ao explicar a importância de manter os auxílios durante esse processo.

Infraestrutura e geração de empregos

Além da assistência social, a candidata apontou investimentos em infraestrutura como uma das medidas para estimular a economia e ampliar as oportunidades de emprego no Amazonas. A proposta, segundo a declaração apresentada na entrevista, é criar condições para que mais pessoas consigam uma fonte própria de renda e reduzam a dependência dos benefícios sociais.

Maria do Carmo disputa o segundo turno contra Omar Aziz (PSD). No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Omar recebeu 40,63% dos votos válidos, enquanto a candidata do PL obteve 24,49%. A votação decisiva está marcada para 25 de outubro.

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